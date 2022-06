159 carillonneurs à Beauraing

Lucas Defosse et Franck Surahy se tirent la bourre sur les 7 kilomètres, remportés finalement par Lucas. " Initialement, je faisais cette course en entraînement, ayant encore la Whaléroise de lundi dernier dans les pattes, mais c’est sans compter sur Franck, qui inflige une belle cadence. Je n’ai pu m’empêcher de le suivre, et dépasser dans la deuxième côtelette, même s’il reste au contact durant la suite de la course . » Aglaë Laloux en fait autant chez les dames.

Le 15 kilomètres est une course de costauds quand on voit qu’il faut quasiment 1h20 pour les meilleurs avant de rallier l’arrivée. Sylvain Clarenne est le plus rapide d’entre eux. Jérôme Chaboteaux et Titouan Masset se contentent des deux autres marches du podium. Astrid Vandamme termine avec près de trois minutes d’avance sur Géraldine Cuvelier et la gagnante du Jogg’in Noiseux la semaine dernière, Virginie Grégoire. Moins populaire et encore plus costaud, ils ne sont que 17 à s’aligner sur le 22 kilomètres. La victoire est sans appel pour Michel Castillo, tout comme Isabelle Wasmes, qui termine sixième au classement scratch.

Résultats

7 kilomètres «jeunes»

1. Anciaux Mathias 00:35:38, 2. Lange Mathis 00:37:09, 3. Braet Nino 00:40:21, 4. Vandercam Achille 00:41:30, 5. Anciaux Nathan 00:42:25, 6. Frederic Sacha 00:44:19, 7. Gilson Téo 00:44:23, 8. Moors Matteo 00:48:19, 9. Massart Clement 00:48:35, 10. Gilson Sam 00:50:10, 11. Kairet Fiona 00:50:46, 12. Gilson Laly 00:53:04, 13. Gilson Tom 00:53:25, 14. Simon Maude 00:56:16, 15. Bokkeu Sarah 00:58:21, 16. Marchal Charlotte 00:59:49, 17. Simon Emilie 01:04:46, 18. Degeimbre Célia 01:05:33

7 kilomètres

1. Defosse Lucas 00:36:16, 2. Surahy Franck 00:37:14, 3. Bachelard Teo 00:46:14, 4. Dardenne Antonin 00:46:19, 5. Polet Arthur 00:46:24, 6. Smal Yvhan 00:46:25, 7. Laloux Aglae 00:47:01, 8. Goffin Maxime 00:47:05, 9. Cornet Thomas 00:47:19, 10. Mont Michael 00:47:21, 11. Debry Sophie 00:47:42, 12. Franckinioulle Pascal 00:47:51, 13. Jamotte Nicolas 00:47:51, 14. Havenne Joseph 00:48:28, 15. Toussaint Lisa 00:48:31, 16. Golinvaux Kévin 00:48:39, 17. Dublet Lionel 00:49:21, 18. Sohy Anne 00:49:24, 19. Embrechts Antoine 00:49:28, 20. Mont Julian 00:49:41, 21. Peremans Manuel 00:49:45, 22. Mont Lukas 00:49:52, 23. Bertrand Morris 00:49:55, 24. Ganhy Bastien 00:50:20, 25. Suray Alexandre 00:50:33, 26. Pihart Hugo 00:51:04, 27. Dumont William 00:51:43, 28. Normand Loris 00:53:19, 29. Gilson Nestor 00:53:39, 30. Lurkin Thomas 00:53:40, 31. Tormen Alaric 00:53:43, 32. Goranne Priscillia 00:54:15, 33. Braet Yvan 00:54:40, 34. Bocland Benoit 00:54:42, 35. Alonso Simon 00:54:51, 36. Pirson Sylvie 00:55:57, 37. Moreau Christelle 00:55:59, 38. Gillet Julien 00:56:02, 39. Olix Cheila 00:56:04, 40. Georges Valerie 00:57:08, 41. Van Kerm Philippe 00:57:23, 42. Dahleb Smaïl 00:57:59, 43. Cajot Sophie 01:00:21, 44. Le Lay Delphine 01:00:28, 45. Fastres Mickaël 01:00:31, 46. Pierret Martin 01:00:58, 47. Braham Mehdi 01:01:28, 48. Dejoncheerg Marjorie 01:01:31, 49. Braham Lize 01:01:33, 50. Froidbise Eve 01:01:58, 51. Lapunzina Dominique 01:03:15, 52. Marchal Fabian 01:03:42, 53. Dehuy Maxime 01:03:57, 54. Hublet Philippe 01:05:39, 55. Colleaux Mélissa 01:06:04, 56. Franckinioulle Claire 01:06:46, 57. Rondeux Benjamin 01:07:49, 58. Delogne Magali 01:08:14, 59. Lamotte Mylène 01:08:33, 60. Petitfrere Maryse 01:08:38, 61. Roger Marie-Françoise 01:09:01, 62. Roger Marie-Françoise 01:09:01, 63. Crépin David 01:09:22, 64. Cornet Patrice 01:10:33, 65. Gregoire Patricia 01:12:31, 66. Besonhe Nadia 01:13:52, 67. Rhr Lae 01:15:52, 68. Boeur Emilie 01:15:53, 69. Gerard Anne 01:23:27, 70. Rousseaux Sabine 01:23:51, 71. Dixheures Mathilde 01:28:40

15 kilomètres

1. Clarenne Sylvain 01:17:06, 2. Chaboteaux Jerome 01:18:51, 3. Masset Titouan 01:20:20, 4. Lambert Rémi 01:21:57, 5. Weynant François 01:24:45, 6. Colson Charlie 01:27:34, 7. Van Hooijdonk Mathieu 01:30:10, 8. Roland Damien 01:32:35, 9. Dubois Romain 01:34:12, 10. Leonet Maxime 01:34:54, 11. Bourtembourg Frédéric 01:35:32, 12. Van De Walle Juan 01:35:55, 13. Mathieu Robin 01:36:20, 14. Darville Olivier 01:37:25, 15. Dumont Mickael 01:38:54, 16. Manniette Geoffrey 01:41:06, 17. Hustin Jonathan 01:41:54, 18. Vandamme Astrid 01:42:22, 19. Pergola Fabio 01:43:05, 20. Godart Charles 01:43:15, 21. Lamotte Pierre 01:43:20, 22. Demars Sebastien 01:43:43, 23. Cuvelier Geraldine 01:45:24, 24. Gregoire Virginie 01:45:59, 25. Raulin Nicolas 01:45:59, 26. Bertrand Thibault 01:45:59, 27. Bouziotis Marie 01:47:28, 28. Laurent Maxime 01:48:01, 29. Depaepe Charlie 01:48:45, 30. Pigeolet Lionel 01:50:30, 31. Frochisse Raphaël 01:51:57, 32. Toussaint Emilien 01:52:05, 33. Petralia Rinalda 01:52:07, 34. Moors Thierry 01:52:56, 35. Martin Aline 01:54:04, 36. Grandjean Julien 01:56:20, 37. Marchal Etienne 01:57:55, 38. Daoust Kevin 01:58:14, 39. Gerard 01:59:43, 40. Arnould Frederic 02:00:18, 41. Papart Aurélie 02:00:55, 42. Dauvin Benjamin 02:03:02, 43. Fays Laurent 02:03:03, 44. Fery Jonathan 02:03:39, 45. Brodeoux Ann 02:07:25, 46. Mathieu Tiffani 02:07:30, 47. Thiange Olivier 02:11:04, 48. Grandjean Benjamin 02:14:05, 49. Hanset Benoît 02:14:37, 50. Foucarte Marie-Line 02:14:37, 51. Mathieu Morgane 02:18:16, 52. Cremer Cedric 02:20:18, 53. De Maerteleire Isabelle 02:26:52, 54. Minet Noel 03:08:00

22 kilomètres

1. Castillo Michel 02:04:57, 2. Bastin Valery 02:11:31, 3. Brancart Laurent 02:20:30, 4. Bodet Quentin 02:28:48, 5. Badot Benoît 02:35:23, 6. Wasmes Isabelle 02:36:08, 7. Lemire Laurent 02:42:32, 8. Anciaux Benoît 02:45:54, 9. Dourte Olivier 02:47:21, 10. Machielsen Bieke 02:48:46, 11. Havrenne Jonathan 02:48:47, 12. Jaumotte Stéphane 02:50:57, 13. Hermand Vanessa 02:51:30, 14. De Donder Arne 03:04:14, 15. Capiau Maarten 03:08:04, 16. Blaimont Cédric 03:35:28