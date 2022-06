Les Biesmois retrouvent Vigliucci en devanture, tandis que Geens prend le grand milieu. Gravar, au service, faute à 40-40, pour offrir le premier jeu aux promus. Geens s’empresse d’égaliser en poussant Piron à la faute à 40 partout. Le jeu suivant monte aussi à la limite et Everaerts fouette entre les perches pour enfin lancer les Namurois, qui s’envolent à 4-1.

Auteur d’une outre à 40 partout, sur le service de Namur, Perveux stoppe la progression visitée (4-2). Le petit milieu biesmois, particulièrement motivé face à ses anciennes couleurs, s’illustre encore au service et empoche un troisième jeu.

Gaëtan Merveille sort alors le grand jeu du fond et fouette à plusieurs reprises entre les perches. Louis Lawarée hausse également son niveau de jeu et surmonte également le livreur adverse. St-Servais file ainsi au repos, sans autre concession (7-3).

En dépit d’une livrée fautive, Namur rassure ses équipiers en prenant le jeu de la reprise. Merveille et Piron s’illustrent sur le rectangle et les Namurois s’isolent à 9-3. Planois refuse d’abdiquer et Alexis Perveux, sur le tamis, pousse Piron à la faute pour réduire l’écart (9-4). Les Biesmois caressent le point à 10-5, après la permutation entre Geens et Van Nuffelen, avant de craquer.

"On devait sauver le point, mais on n’a hélas pas répondu sur le rectangle", analyse Alexis Perveux.

Avec ces trois points, St-Servais s’offre une bouffée d’oxygène.