Purnode en état de grâce à Havrenne

St-Servais 13 Purnode 12

Lutte équilibrée et fertile en rebondissements. Menés 0-2, les Namurois, emmenés par les frères Dhyne et Scaillet au rechas, rétablissent la parité, puis prennent l’avance à 5-4. Les frères Buzin et Denis répondent du tac au tac, pour virer en tête au repos (5-7). Après une nouvelle égalité, les "Brasseurs" s’isolent à 7-10 et 10-12. Les visités, où Cornille a remplacé Scaillet, forcent in extremis le 12-12, avant de conclure sur une outre de B. Dhyne.