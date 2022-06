Première victoire de Matagne

Pironchamps 13 – Thy 8

Les Farciennois, performants sur le tamis, opèrent la cassure pour mener 7-3 au repos. Les "Métallos" reviennent à 8-5 et accrochent le point à 10-5. "On a eu beaucoup de déchets à la livrée et à la frappe, déplore Yohan François. On doit stopper l’hémorragie, si on veut quitter la zone rouge."

Matagne 13 – Stave 8

Première victoire des Fagnards, qui dominent la première armure (7-3). Sur le rectangle, Squélard et Bernard et Loïc Roulin sortent le grand jeu. Les Bons Amis, privés de Dechamps et Horlait, grappillent les jeux (10-6 et 12-8), avant de baisser pavillon.

Maubeuge 13 – Mont-Sainte-Aldegonde 11

Avec Tom Dehu et D’Hondt en vedette, les visiteurs virent en tête au repos (5-7).

Les Hennuyers s’envolent même à 5-10, avant de craquer. Les "Nordistes", plus performants dans les jeux de 40 partout, renversent la vapeur à 11-10 pour conclure sur du 13-11.