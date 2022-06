Namur: Les images et les classements de l’Xterra

Enduro trail

1. Goubau Thomas 07:01:00, 2. Pierard Thibault 07:03:00, 3. Dion Cyprien 07:06:00, 4. Gossiaux Renan 07:36:00, 5. Lacroix Gilles 07:57:00, 6. Toussaint Maxime 08:30:00, 7. Noel Tom 08:39:00, 8. Schmetz Michael 08:42:00, 9. Delanghe Kevin 08:49:00, 10. Maniquet Clément 08:53:00, 11. Lacroix Antoine 08:56:00, 12. Weis Benjamin 09:06:00, 13. Marmignon Thibaut 09:16:00, 14. Nauwelaerts Claire 09:25:00, 15. Giminne Stéphane 09:33:00, 16. Gregoire Aude 09:44:00, 17. Bailleux Sophie 09:52:00, 18. Piérard Maud 09:52:00, 19. Luxen Rem 10:11:00, 20. Lambrecht Robin 10:14:00, 21. Mercier Jean-Philippe 10:37:00, 22. Michels Francis 10:38:00, 23. Patris Antoine 10:43:00, 24. Willemart Hugues 10:50:00, 25. Goblet Matthieu 11:08:00, 26. Mont Frederic 11:12:00, 27. Allard Mike 11:16:00, 28. Maniquet Romane 11:28:00, 29. Saive Chloé 11:35:00, 30. Gregoire Sandra 11:37:00, 31. Bernard Anthony 12:04:00, 32. Brison Louise 12:08:00, 33. Noel Rosalie 12:26:00, 34. Latiers Mélanie 12:27:00, 35. Damar Anne-Cécile 12:33:00, 36. N. Simon 12:33:00, 37. Lombardo Salvatore 13:00:00, 38. Poncelet Julien 13:17:00, 39. Nout François 13:33:00, 40. Halleux Valérie 13:41:00, 41. Barbier Isaure 14:08:00, 42. Dagnelie Axelle 14:15:00, 43. Bonnettaz Walter 14:25:00, 44. Florins Frédéric 14:34:00, 45. Chamoy Thibaut 14:34:00, 46. Medoyen Thomas 14:39:00, 47. Halleux Laurence 15:21:00, 48. Marcoen Cedrine 15:30:00, 49. Malcourant Cyrille 15:32:00, 50. La. Floriane 15:43:00, 51. Nonet Stéphane 16:10:00, 52. Lefevere Valentine 16:57:00, 53. Deroux Christelle 16:59:00, 54. Mathy Émilie 17:01:00, 55. Dobrange Laurence 17:05:00, 56. Renquin Jean-Louis 18:56:00, 57. Pierart Céline 19:11:00, 58. Renquin Margaux 19:40:00, 59. Franssen Mathilde 19:46:00, 60. Simonart Veronique 23:11:00

Mini-kids

1. Kral Laurent 00:18:22, 2. Vandenbussche Emie 00:18:38, 3. Hauptman Tom 00:18:54, 4. Vandenbussche Julie 00:19:12, 5. Ramboux Apolline 00:19:24, 6. Collin Maxence 00:19:55, 7. Quertain Robin 00:19:57, 8. Viola Cappa 00:20:22, 9. Marit Clément 00:20:26, 10. Marullo Nico 00:20:46, 11. Dozo Eliott 00:20:59, 12. Dethier Lydie 00:21:09, 13. Grandjean Alexis 00:21:50, 14. Robert Clotaire 00:21:55, 15. Hainaut Alexis 00:22:09, 16. De Wever Jules 00:22:13, 17. Smets Oliver 00:22:17, 18. Robert Ugo 00:22:21, 19. Hainaut Olivia 00:22:32, 20. Bodart Arthur 00:22:34, 21. Humbert Cameron 00:22:39, 22. Bonnewyn Jules 00:22:56, 23. Raymond Merlin 00:23:02, 24. Mertes Victor 00:23:19, 25. Mine Eloann 00:23:35, 26. Collin Amaury 00:24:30, 27. Zarro Sam 00:24:55, 28. Toussaint Arthur 00:26:05, 29. Rattinger Noah 00:26:38, 30. Delsipee Emy 00:26:48, 31. Joris Emily 00:26:55, 32. Cordier De Greef Soan 00:27:02, 33. Nivaille Gabriel 00:27:06, 34. Parisis Chloe 00:27:11, 35. Annet Emy 00:27:16, 36. Gonze Marion 00:29:15, 37. Chapelle Emmanuel 00:31:19

Kid’s

1. Cuenen Sander 00:44:22, 2. Vanhaelen Gilles 00:45:31, 3. Douglas Ben 00:45:37, 4. Humbert Calvin 00:49:29, 5. Yernaux Illyes 00:54:54, 6. Nicaise Simon 00:54:56, 7. Halleux Timo 00:55:22, 8. Sinte Marius 00:56:09, 9. De Coppin Antoine 01:05:04, 10. Gonze Juliette 01:05:48, 11. Dozo Margot 01:09:41, 12. Franck Lola 01:11:31, 13. Legros Baptiste 01:18:09, 14. Rosier Émilie 01:31:32

Duathlon découverte

1. Goubau Thomas 01:45:00, 2. Dupont Jeremie 01:50:15, 3. Kral Éric 01:50:50, 4. Pennerath Maxime 01:54:39, 5. Leyder Olivier 01:55:25, 6. Warnon Laurent 01:56:42, 7. Van Den Kerckhove Olivier 02:02:52, 8. Van Puyvelde Eva 02:03:32, 9. Koenig Ronan 02:11:01, 10. Wojtrzyk Guillaume 02:12:26, 11. Picart Cyrille 02:13:59, 12. Warnotte Brice 02:15:21, 13. Pirlot Joffroy 02:16:37, 14. Tallier Sarah 02:20:03, 15. Lauwers Sammy 02:22:07, 16. Perrez Helene 02:22:55, 17. Demolder Antoine 02:22:58, 18. Wauters Vinciane 02:23:31, 19. Emprunt Théo 02:30:10, 20. Soupart Kévin 02:37:48, 21. Martin Louis 02:48:16, 22. Tack Filip 02:50:43, 23. Claeys Joyce 02:57:19, 24. Gilson Steve 03:02:05, 25. Hennuy Johan 03:08:29, 26. Plaete Bart 03:13:06, 27. Dieudonne Jeremy 03:13:58, 28. Gueffier Aurelie 03:18:20, 29. Verscoore Mathieu 03:23:52

Duathlon full

1. Goubau Johan 02:44:09, 2. Lefèvre Aurélien 02:47:27, 3. Delcour Pierre 02:52:00, 4. Vandenplas Stijn 02:53:00, 5. Piron Julien 02:55:18, 6. Evrats Célestin 02:56:47, 7. Dupont François 03:03:58, 8. Thiery Jordan 03:04:07, 9. Vanroose Stefaan 03:05:29, 10. Desmet Cyril 03:05:37, 11. Evrats Matthias 03:07:02, 12. Tournant Robin 03:09:25, 13. Vijverman Tim 03:09:39, 14. Maltrait Damien 03:16:08, 15. Arquin Thibaut 03:17:02, 16. Loustaunau Maxime 03:18:18, 17. Lefevre Jerome 03:22:23, 18. Mertens Elias 03:23:02, 19. Roelandt Inge 03:25:15, 20. Tournant David 03:29:31, 21. Theve Emmanuel 03:30:20, 22. Niessen Kevin 03:31:45, 23. Gheysens Koen 03:34:36, 24. Briand Raphaël 03:35:27, 25. Pinchart Michael 03:36:46, 26. Monnet Clément 03:39:04, 27. Delsipee David 03:41:41, 28. Vincent Valerie 03:41:45, 29. Dalschaert Hannes 03:41:54, 30. Woos Yannick 03:44:20, 31. Huchon Guillaume 03:49:22, 32. Hardy Jean-Christophe 03:51:25, 33. Neven Jan 03:51:52, 34. Lefevre Marion 03:57:03, 35. Winand Franziska 03:58:25, 36. Tilmans Renaud 04:36:28

Xterra découverte

1. Sterk Noël 01:21:43, 2. Coquille Maxime 01:23:27, 3. Biot Régis 01:24:06, 4. Doyen Benjamin 01:24:54, 5. Burtomboy Gregory 01:25:11, 6. Schietecat Martin 01:25:56, 7. Lejacques Thibaut 01:27:05, 8. Douwen Rob 01:27:47, 9. Henry Alban 01:29:05, 10. Guillaume Arnaud 01:29:40, 11. Venon Marius 01:29:48, 12. De Clercq Antonin 01:29:51, 13. Close Grégory 01:30:37, 14. Eggers Floris 01:31:40, 15. Lambotte William 01:31:47, 16. Burtomboy Nicolas 01:32:22, 17. Temmerman Maxime 01:32:41, 18. Henriette Maxence 01:32:52, 19. Verrydt Rob 01:32:54, 20. Ligot Émile 01:33:11, 21. Wanet David 01:33:19, 22. Raucourt Romain 01:33:33, 23. Guisset Julien 01:33:50, 24. Moens Milo 01:33:59, 25. Destree Bastien 01:34:03, 26. De Backer Maya 01:34:15, 27. Elias Maxime 01:34:33, 28. Braconnier Ethan 01:34:49, 29. Nicaise Jérôme 01:35:04, 30. Vindevogel Maxime 01:36:19, 31. Moonen Gautier 01:36:22, 32. Wuyts Joppe 01:36:35, 33. Mertus Rémy 01:36:36, 34. Sana Florent 01:36:45, 35. Vifquin Gaetan 01:37:07, 36. Humbert Corentin 01:37:21, 37. Wauters Birgit 01:38:08, 38. Bourguignon Bruno 01:38:16, 39. Olefs Alpha Antonino 01:38:35, 40. Martin Gilles 01:38:40, 41. Legros Simon 01:38:56, 42. Serruys Sébastien 01:39:04, 43. Ricotta Eraldo 01:39:17, 44. Venon Paul 01:39:21, 45. Bertholomé Arthur 01:39:27, 46. Houot Gwen 01:39:30, 47. Lakaye Loic 01:39:44, 48. Minot Basile 01:39:54, 49. Belmonte Joffrey 01:39:56, 50. Bauret Guillaume 01:40:10, 51. Cordier Rony 01:40:25, 52. Cassart Julien 01:41:21, 53. Arquin Annabelle 01:41:51, 54. Massimo Massimiano 01:42:10, 55. Foulain Jérémy 01:42:14, 56. Hermant Jerome 01:42:16, 57. De Jaegher Lieven 01:42:24, 58. Vindevogel Gérald 01:42:32, 59. Vanhaelen Jonathan 01:42:34, 60. Derolez Marie 01:42:42, 61. Pirson Adrien 01:44:19, 62. Pirson Adrien 01:44:19, 63. Van Den Boogaard Jelte 01:44:31, 64. Cougnet Laurence 01:45:03, 65. Dumont Jerome 01:45:29, 66. Janssens Franz 01:45:45, 67. Gerlache Thomas 01:45:53, 68. Antoine Gilles 01:46:21, 69. Bruch Benoit 01:46:37, 70. Haumont Raph 01:46:41, 71. Mine Nicolas 01:47:03, 72. Trullemans Alain 01:47:13, 73. Lambeau Antoine 01:47:19, 74. Meuleman Damien 01:47:31, 75. Vandegaart Stéphan 01:47:45, 76. Van Koutrik Alex 01:48:05, 77. Gilson Jérémy 01:48:16, 78. Pierard Corenthin 01:48:34, 79. Maet Tommy 01:48:36, 80. Leleu Pétré Édouard 01:48:41, 81. Van Der Stockt Emma 01:48:52, 82. D’Hooghe Morgan 01:49:13, 83. Tondu Emmanuel 01:49:52, 84. Eliard Philippe 01:50:01, 85. Huijgens Vera 01:50:08, 86. Lehouck Cédric 01:50:12, 87. Coljon Carmen 01:50:18, 88. Rehberger Mira 01:50:39, 89. Baudoin Denis 01:50:50, 90. Gremes Thomas 01:51:00, 91. Leleu Pétré Benoît 01:51:20, 92. Corbeels David 01:51:23, 93. Jansen Majke 01:51:25, 94. Allemeersch Ben 01:52:05, 95. Termont Amaury 01:52:15, 96. Regnier Antoine 01:52:41, 97. Sterck Manuel 01:52:48, 98. Casteels Kevin 01:52:49, 99. Jeannelle Norman 01:53:42, 100. Carpin Matthieu 01:53:44, 101. Pierrard Julie 01:53:46, 102. Lecomte Nicolas 01:53:48, 103. Tielemans Matteo 01:53:55, 104. Spreux David 01:54:00, 105. Douglas Bruce 01:54:12, 106. Flahaux Maurice 01:54:35, 107. Nillesen Paul 01:54:38, 108. Dupont Mathieu 01:54:51, 109. Croibien Fabrice 01:55:29, 110. Thomas Jérémy 01:55:32, 111. Smets Stef 01:55:52, 112. Loise Pierre-Louis 01:55:55, 113. Lambert Sebastien 01:56:01, 114. Kulesza Née Walczak Wioletta 01:56:02, 115. Vanderlinden Laurent 01:56:03, 116. Drugmand Geoffrey 01:56:14, 117. Sterk Manon 01:56:21, 118. Hageman Charlie 01:56:23, 119. Michelet Yann 01:56:33, 120. Tuaux Mathias 01:57:27, 121. Mallarte Vincent 01:57:31, 122. Zagala Thomas 01:57:50, 123. Thomas Benoît 01:57:56, 124. Meniger Guillaume 01:58:23, 125. Vandermeulen Robin 01:58:23, 126. Colignon Charles 01:58:57, 127. Meulders Ben 01:59:20, 128. Teleky Tomas 01:59:32, 129. Delarbre Benoit 01:59:51, 130. Seleck Axel 02:00:04, 131. Jeanmart Florian 02:00:04, 132. Vansteenland Pascal 02:00:04, 132. Braconnier Stephane 02:00:20, 134. Jaumotte Aline 02:00:25, 135. Bailleux Céline 02:00:32, 136. Slegers Mathias 02:00:51, 137. Kertesz Samuel 02:00:53, 138. Grilli Dean 02:00:54, 139. Falque John 02:01:19, 140. Tétard Olivier 02:01:26, 141. Laurent Florence 02:02:01, 142. Delvaux Mathias 02:02:11, 143. Willemart Olivier 02:02:11, 144. Six Emmanuel 02:02:44, 145. Dezon Marie-Émilie 02:02:48, 146. Vanhelleputte Sacha 02:03:02, 147. Burtomboy Kylian 02:03:02, 148. Van Etten Marcel 02:03:04, 149. Hospel Benjamin 02:03:04, 150. Krieger Déborah 02:03:46, 151. Dethier Fabrice 02:03:48, 152. Trullemans Marie 02:04:07, 153. Voneche Hugo 02:04:29, 154. Sonny Alphonse 02:04:37, 155. Munier Guerric 02:04:56, 156. Mine Stève 02:05:13, 157. Pera Francois 02:05:32, 158. Goffart Jérôme 02:05:33, 159. Seutin Anthony 02:05:35, 160. Patrick Van Der Tuin Patrick 02:05:37, 161. Dandois Thomas 02:06:17, 162. Laurent Léopold 02:06:53, 163. Feramus Lucie 02:06:56, 164. Bosson Quentin 02:06:59, 165. Dezoppy Anthony 02:07:02, 166. Devos Steve 02:07:11, 167. Maho Christophe 02:07:13, 168. Plomteux Christophe 02:07:29, 169. De Winter Elien 02:07:33, 170. Carpent Julien 02:07:34, 171. Gerjan Stoffer 02:07:35, 172. Folcque Mathieu 02:07:36, 173. Bourguignon Éric 02:07:52, 174. Goffin Julien 02:07:57, 175. Buchet Olivier 02:08:23, 176. Auger Federico 02:08:45, 177. Borceux Anaïs 02:09:06, 178. Ceulemans Thibault 02:09:13, 179. Smeets Laura 02:09:41, 180. Maillis Julie 02:09:45, 181. Lambeau Thomas 02:09:46, 182. Barbette Sophie 02:10:02, 183. Fagis Michael 02:10:11, 184. Migeot Pierre-Olivier 02:10:31, 185. Barthélemy François 02:10:58, 186. Stasse Helene 02:11:02, 187. Luyten Marie 02:11:02, 188. Maj Jean-Baptiste 02:11:30, 189. Mages Emmanuelle 02:11:38, 190. Leduc Simon 02:12:16, 191. Thuis Koen 02:12:41, 192. Dubreucq Stéphane 02:12:52, 193. Dirick Arthur 02:12:54, 194. Van De Velde Antoine 02:13:04, 195. Fievez Laure-Anne 02:13:09, 196. Moray Mélanie 02:13:33, 197. Sonny Damien 02:13:42, 198. Janssens Caroline 02:13:50, 199. Van Der Merwe Nico 02:14:08, 200. Chocraux Laurent 02:15:32, 201. Thiry Aurélien 02:15:34, 202. Michaux Maxime 02:15:47, 203. Goossens Renaud 02:16:05, 204. Bruixola Thomas 02:16:05, 205. Boulogne Coline 02:16:12, 206. Calderaro Matthieu 02:16:15, 207. De Longueville Benjamin 02:16:43, 208. André Antoine 02:16:59, 209. Humbert Aurélien 02:17:03, 210. Coessens Christelle 02:17:43, 211. Smets Robbert 02:17:48, 212. Ireland Megan 02:18:53, 213. Bodart Sam 02:19:15, 213. Chassard Vadim 02:19:19, 215. Roy Baptiste 02:20:11, 216. Claes Ann 02:20:46, 217. Maerten Ingrid 02:20:57, 218. Peroo Louis 02:21:06, 219. Victoria Kazuo 02:21:24, 220. Neil Smith 02:22:06, 221. Vis Margot 02:22:21, 222. De Brie Grégoire 02:22:21, 223. Reix Xavier 02:22:23, 224. T’Jonck Kirina 02:22:31, 225. Paquet Nicolas 02:22:39, 226. De Graaf Katrien 02:22:55, 227. Quisenaire Boris 02:23:30, 228. Blettner Aurélia 02:23:31, 229. Migeot Michel 02:23:32, 230. Vangrootloon Didier 02:24:01, 231. Deboeck Mikael 02:24:20, 232. Cagnina Baptiste 02:25:27, 233. Depraetere Estelle 02:25:27, 234. Andre Marine 02:26:06, 235. Huysmans Loïs 02:26:39, 236. Étienne Christophe 02:26:40, 237. Sperti Grégory 02:27:26, 238. Laumont Morgan 02:29:26, 239. Delmee Rodolphe 02:30:49, 240. Papenhoff Dominique 02:30:52, 241. Germain Anne Catherine 02:32:50, 242. Nemry Jean-François 02:34:06, 243. Hardy Ysaline 02:34:31, 244. Demarets Joel 02:35:09, 245. Fontan Pepe 02:36:06, 246. Sacré Thibaut 02:37:19, 247. Vindevogel Dominique 02:38:00, 248. Preaux Sacha 02:38:00, 249. O’Briain Rachel 02:38:37, 250. Jeannes Laura 02:38:45, 251. Reiter Raphael 02:38:58, 252. Depuits Yorik 02:39:25, 253. Juszczak Aurelie 02:40:53, 254. Duval Magali 02:45:22, 255. Meray Marion 02:45:22, 256. Miguel Chloé 02:46:07, 257. Comble Nicolas 02:47:25, 258. Vandermolen Adele 02:47:48, 259. Pétry Renaud 02:48:15, 260. Oeyen Carl 02:50:25, 261. Pierloot Julien 02:57:14, 262. Dumont Marie 02:59:42, 263. Auvray Anais 03:03:01

Xterra découverte – Relais

1. Tcatriathlonclubandenne (Line Schaus, Bastien François, Téo Quertain) 1:46:39, 2. Dibs Lab (Bartosz Prokop, Arno Vanderbeke, Liliana Pineros) 1:51:33, 3. Hélène Et Maylis (Hélène Ledoux, Maylis Mailleux, Hélène Ledoux) 1:56:29

Xterra Belgique

1. Serrieres Arthur 02:27:22, 2. Chane Maxime 02:29:45, 3. Carabin Sébastien 02:32:24, 4. Dijkshoorn Wouter 02:34:49, 5. Jackson Kieran 02:35:30, 6. Gourmaud Maxime 02:37:11, 7. Cloostermans Mathias 02:37:44, 8. Carloni Francois 02:37:50, 9. De Jaegher Arthur 02:37:55, 10. Lauryssen Geert 02:38:00, 11. Fisher Tom 02:38:10, 12. Brown Ewan 02:38:50, 13. Dewaele Quinten 02:39:44, 14. Van Deynze Lucas 02:41:37, 15. Lehmann Peter 02:41:47, 16. Pichou Olivier 02:42:51, 17. Simeon Pierre 02:44:00, 18. Tetard Brian 02:44:03, 19. Fellmann Pâris 02:45:12, 20. Allen Ben 02:45:43, 21. Van Daele Tim 02:46:10, 22. Vyvey Ben 02:46:14, 23. Bufkens Felix 02:47:49, 24. Andries Verheyden 02:50:08, 25. Loop Romain 02:50:11, 26. Pirlot Thibaud 02:50:49, 27. Anderson Scott 02:51:02, 28. Van Dyck Pieter 02:51:24, 29. Ladet Romaric 02:51:45, 30. Deschamps Bastien 02:52:22, 31. Duréchou Julien 02:52:31, 32. Peters Herbert 02:52:36, 33. Louis Mathieu 02:52:40, 34. Alessio Cappa 02:53:29, 35. Rhodes Alex 02:53:55, 36. Vanhoutte Witze 02:53:56, 37. Menoux Loïc 02:54:49, 38. Desette Guillaume 02:54:54, 39. Menditto Marta 02:55:05, 40. Schüßler Robin 02:55:15, 41. Salmerón Tenorio Alejandro 02:55:56, 42. De Wit Edwin 02:56:00, 43. Juan Andres Cano Cuevas 02:56:26, 44. Audo Quentin 02:56:28, 45. Beckers Ronald 02:56:50, 46. Caillat Victor 02:57:04, 47. Smets Ced 02:57:08, 48. Antoine Yannick 02:57:31, 49. Rios Jonathan 02:57:46, 50. Garyga Baptiste 02:57:57, 51. Vandebrouck Geoffrey 02:58:05, 52. Davies Daisy 02:58:15, 53. Cocquet Tom 02:59:03, 54. Meyer Marc 02:59:25, 55. Mimault Nicolas 02:59:36, 56. Simeon Remy 03:00:25, 57. Wasle Carina 03:00:28, 58. Gourgues Simon 03:00:30, 59. Ertveldt Julien 03:00:47, 60. Brunet Thomas 03:01:14, 61. Gourgues Matthias 03:01:30, 62. Filbiche David 03:01:39, 63. Laforge Brice 03:01:52, 64. De Noble Aymeric 03:03:22, 65. Carnevali Andres 03:04:00, 66. Haelewyn Simon 03:04:49, 67. Van Geite Evert 03:05:01, 68. Allen Jacqui 03:05:18, 69. Martinez Mathieu 03:05:31, 70. Deldaele Charlotte 03:05:39, 71. Riou Morgane 03:06:08, 72. Biau Lionel 03:06:59, 73. Meulemans Kris 03:07:18, 74. Van Cutsem François 03:07:26, 75. Perrot Carole 03:07:34, 76. Cambré David 03:07:42, 77. Laurent Simon 03:07:44, 78. Luyens Mathieu 03:09:45, 79. Maire Pierrick 03:10:06, 80. Van Wigenburg Bonnie 03:10:13, 81. Hamerlinck Steven 03:10:22, 82. Bouwmeester Coen 03:10:55, 83. Le Botmel Éric 03:11:06, 84. Eilles Florian 03:11:07, 85. Vandenbussche Jerome 03:11:40, 86. Christmann Mathieu 03:11:47, 87. Dussere Romain 03:12:05, 88. Déplanque Rémi 03:12:06, 89. Michiels Erik 03:12:25, 90. Carpentier Rémi 03:12:44, 91. Sijmens Nico 03:12:54, 92. Bello Jérémie 03:12:55, 93. Monville Oscar 03:13:00, 94. Gosse Nicolas 03:13:33, 95. Kevin Goeminne 03:13:40, 96. Wery Simon 03:13:57, 97. Pourcelet Laurent 03:14:19, 98. Verboven Jonas 03:14:45, 99. Grobler Georgia 03:14:54, 100. Welkenhuysen Jair 03:14:55, 101. Kertesz Brice 03:14:56, 102. Kauffman Dimitri 03:14:56, 103. Vansteenland Brice 03:15:15, 104. Jobard Camille 03:15:17, 105. Guidard Pierre 03:15:38, 106. Filbiche Jordan 03:15:57, 107. Mertens Maarten 03:16:02, 108. Angelier Ronny 03:16:06, 109. Dallemagne Fabian 03:17:05, 110. Ruiz Martinez Pablo 03:17:11, 111. Strape Jean Philippe 03:17:20, 112. Lathouwers Joey 03:17:25, 113. Siméon Clément 03:17:29, 114. Schrijvers Raoni 03:17:31, 115. Legendre Cedric 03:18:53, 116. Andre Olivier 03:18:58, 117. Delaulle Emmanuel 03:19:02, 118. Vasseur Vincent 03:19:11, 119. Castus Manu 03:19:20, 120. Druez Guillaume 03:19:35, 121. Eygenraam Ken 03:20:17, 122. Couroux David 03:20:41, 123. Toriel Jacques 03:20:43, 124. Beaujean Gautier 03:20:50, 125. Menneteau Alexandre 03:21:26, 126. De Feyter Michaël 03:21:29, 127. Laurencon Éric 03:21:43, 128. Paul Dominic 03:21:47, 129. Felten Lucas 03:23:00, 130. Petri Gerald 03:23:02, 131. Geryl Neal 03:23:03, 132. Mercier Marc 03:23:10, 132. Remy Sebastien 03:23:24, 134. Bastin Jonathan 03:23:28, 135. Duval Olivier 03:23:58, 136. Echevin Marine 03:24:10, 137. Raucourt Hugo 03:24:13, 138. Deffein Éric 03:24:20, 139. Durnez Maarten 03:24:20, 140. Sulliot Honorine 03:24:31, 141. Drujon Benoît 03:24:55, 142. Vandenbosch Didier 03:25:39, 143. Berche Laurent 03:25:44, 144. Batisse Christophe 03:26:01, 145. Stultiens Bart 03:26:03, 146. Vogel Max 03:26:15, 147. Anderson Ian 03:26:28, 148. Adam François 03:26:34, 149. Hoenig Thomas 03:26:46, 150. Arnould Alexis 03:26:49, 151. Mamès Bertrand 03:26:59, 152. Marez Stephane 03:27:31, 153. Cluts Tom 03:27:46, 154. Van Dijk Zoe 03:27:49, 155. Marroy Olivier 03:27:59, 156. Mari Frederic 03:28:29, 157. Ferry Raymond 03:28:40, 158. Dohn Christophe 03:28:52, 159. Mous Guillaume 03:29:12, 160. Taminiau Antoine 03:29:38, 161. Lefevre Mathieu 03:30:04, 162. Le Coquet Lélia 03:30:12, 163. De Busser Stijn 03:30:17, 164. Schlieckmann Jonas 03:30:41, 165. Sorce Lorenzo 03:30:56, 166. Saey Erik 03:32:34, 167. Serlet Manuel 03:32:38, 168. Chalte Nicolas 03:32:47, 169. Guerin Guillaume 03:33:06, 170. Teuchies Johnny 03:33:10, 171. Henin Loic 03:33:12, 172. Kesteman Nicolas 03:33:40, 173. Briggs Emma 03:33:52, 174. Cuchet Aurélien 03:33:57, 175. De Oliveira Remy 03:34:43, 176. Pietruschka Matthias 03:34:55, 177. Nouvellon Yannick 03:35:08, 178. Sterk Rens 03:35:20, 179. Hubert Mathieu 03:35:44, 180. Warnock Matt 03:36:16, 181. Schenk Ivar 03:36:43, 182. Carlos Madrona Montosa 03:37:27, 183. Kruszewski Teddy 03:37:34, 184. Laoureux Xavier 03:39:04, 185. Chevallier Grégory 03:39:34, 186. Dierckx Philippe 03:39:38, 187. Beve Luc 03:39:56, 188. Legrand Tanguy 03:39:59, 189. Van Bommel Ruud 03:40:01, 190. Caillet Romain 03:40:02, 191. Nisen Éric 03:40:19, 192. Dubois Rudy 03:40:38, 193. Halleux Sébastien 03:41:27, 194. Veeger Pim 03:41:54, 195. Vanderroost Jan 03:42:15, 196. Dijk Beatriz 03:42:44, 197. Bourguignon Antoine 03:42:49, 198. Devlaminck Yves 03:42:55, 199. Leclerc Emmanuel 03:42:57, 200. Maziers Jerome 03:43:06, 201. Delorme Franck 03:43:10, 202. Blavot Sébastien 03:43:11, 203. Duchesne Jérémy 00:00:55, 204. Lavry Michael 03:43:14, 205. Sosniak Nicolas 03:43:20, 206. Hoy Emily 03:43:27, 207. Lherbier David 03:43:34, 208. Danneels Jelle 03:43:35, 209. Lecomte Bertrand 03:43:39, 210. Bakker Ingrid 03:44:31, 211. Macinot Flavien 03:44:51, 212. Seutin Bernard 03:44:54, 213. Menager Nicolas 03:45:11, 213. Desmars Benjamin 03:45:11, 215. Callais Julien 03:45:12, 216. Maes Jasper 03:45:16, 217. Perrin Christophe 03:45:25, 218. Sloots Sven 03:46:08, 219. Duval Vincent 03:46:30, 220. Slabbers Sanne 03:46:43, 221. Delaitre Olivier 03:46:44, 222. Berthemet Jerome 03:47:34, 223. Tabak Femke 03:47:55, 224. Roy Simon 03:47:57, 225. Galle Jérôme 03:47:58, 226. Van De Kamp Casper 03:48:16, 227. Dechamps Brice 03:48:33, 228. Baillieux François 03:48:49, 229. Joret Sébastien 03:48:56, 230. Kowalinski Maxime 03:48:58, 231. Janssens Koen 03:49:30, 232. Beckers Marlies 03:49:46, 233. Nithammer Dirk 03:50:38, 234. Limbourg Yves 03:50:39, 235. Leprince Julian 03:50:41, 236. Dardenne Frédéric 03:50:57, 237. Fivet Mathieu 03:50:59, 238. Lefebvre Julien 03:51:00, 239. Berthuit Vincent 03:51:08, 240. Hale Chris 03:51:29, 241. Leclercq Fabrice 03:51:32, 242. Kooijman Laura 03:52:06, 243. Grenier Éric 03:52:16, 244. Bossiroy Éric 03:53:09, 245. Rimbault Anthony 03:53:25, 246. Bovi Nicolas 03:53:46, 247. Evrard Bertrand 03:54:20, 248. Le Cam Frederic 03:55:09, 249. Gossens Alain 03:55:11, 250. Ducat Joel 03:55:42, 251. Derdeyn Johan 03:55:43, 252. Morbee Alain 03:55:47, 253. Hanon Jehanne 03:56:12, 254. O’Briain Niall 03:56:45, 255. Renard Gil 03:56:52, 256. Gousy Mickael 03:57:01, 257. Slabbers Rianne 03:57:11, 258. Malburg Timo 03:57:44, 259. Van Aken Johan 03:57:55, 260. Vissers Christophe 03:58:03, 261. Winter Lucile 03:58:08, 262. Heyrman Corinne 03:58:09, 263. Ponsar Nicolas 03:58:26, 264. Allard Francois 03:58:35, 265. Wessel Michael 03:58:49, 266. Stasse Damien 03:59:05, 267. De Keersmaeker Vincent 03:59:12, 268. Noez Bertrand 03:59:31, 269. French Jorja 03:59:46, 270. Dandoy Julian 04:00:08, 271. Fagnani Andrea 04:00:16, 272. Fourmeau Julien 04:00:18, 273. Parren Hilde 04:00:30, 274. Victoire Olivier 04:01:01, 275. Anderson Britta 04:01:05, 276. Denis Clément 04:01:07, 277. Rogiest Pascal 04:01:13, 278. Corbiau Michel 04:01:34, 279. Bak Lucille 04:01:57, 280. Boerdijk Sjoerd 04:02:06, 281. Haudrechy Cedric 04:02:21, 282. Köbke Sebastian 04:03:18, 283. Bigaré Simon 04:03:20, 284. De Cock Jimmy 04:03:29, 285. Claeys Richard 04:03:33, 286. Damm Helmut 04:04:01, 287. Drieschner Thomas 04:04:03, 288. Cottin Sébastien 04:04:10, 289. Guillaume Arthur 04:04:17, 290. Deplechin Simon 04:04:19, 291. Roland Dominik 04:04:21, 292. Coral Philippe 04:04:24, 293. Butcher Rachael 04:04:30, 294. Barette Julien 04:04:44, 295. Regnier Simon 04:05:31, 296. Merveille Jérôme 04:05:54, 297. Schmidt Silke 04:06:40, 298. Butaye Frédéric 04:07:08, 299. Christory Charles 04:07:20, 300. Schauer Étienne 04:07:28, 301. Dijoux Jérome 04:07:35, 302. De Volder Quentin 04:07:50, 303. Van Vliet Robert 04:07:55, 304. Soens Hanne 04:07:56, 305. Thirion Valentin 04:08:22, 306. Cordier Thomas 04:08:43, 307. Devlaminck Pierre 04:08:58, 308. Marchant Philippe 04:09:05, 309. Bossus Federico 04:09:13, 310. Brassart Marcus 04:09:46, 311. Fontenoy Damien 04:09:48, 312. Robin Alex 04:09:49, 313. Gaida Norbert 04:09:49, 314. Robin Amandine 04:09:54, 315. Polet Yannick 04:11:34, 316. Witteveen Yolanda 04:11:37, 317. Pomelli Olivia 04:13:17, 318. Laurin Delphine 04:13:20, 319. Marot Philippe 04:14:27, 320. Heemskerk Hendrik 04:15:06, 321. Briand Sebastien 04:15:27, 322. Robert Arnaud 04:15:28, 323. Patiny Kenny 04:18:00, 324. Petit Julien 04:18:25, 325. Becker Christophe 04:19:07, 326. Huet Michaël 04:19:14, 327. Gonze Julien 04:19:28, 328. Bara Ludo 04:19:40, 329. Laurent Benoit 04:19:52, 330. Beckers Boris 04:19:58, 331. Vanhove Jan 04:21:18, 332. Gary Brian 04:21:23, 333. Heuten Peter 04:21:27, 334. Urieta Théophane 04:21:44, 335. Godfroid Benjamin 04:22:16, 336. Laloyaux Laurent 04:22:29, 337. Adriaensen Paul 04:23:32, 338. Lebleu Steve 04:24:22, 339. Petit Sylvie 04:24:42, 340. Braat Erik 04:25:37, 341. Di Gregorio Marcelo 04:27:20, 342. Van Vlymen Yannick 04:27:33, 343. Vis Gaspard 04:28:21, 344. Mathieu Quentin 04:28:23, 345. Lambert Sabrina 04:29:11, 346. Gousy Cedric 04:29:16, 347. Halleux Stéphane 04:30:17, 348. Gilbert Gaël 04:30:28, 349. Delorge Geoffrey 04:32:26, 350. Krier Anne-Frederique 04:32:50, 351. Herweijer Janine 04:33:19, 352. Liemans Jerome 04:36:05, 353. Hilgers Michael 04:36:16, 354. Attou Amine 04:36:18, 355. Mouton Thibault 04:36:31, 356. Hendriks Judith 04:37:12, 357. Boulet Pierrick 04:37:52, 358. Delfosse Frédéric 04:38:08, 359. Dubois Pierre 04:38:08, 360. Cavens Jef 04:40:16, 361. Juszczak Sébastien 04:40:22, 362. Lievrouw Eddy 04:40:27, 363. Warzee Émilie 04:41:30, 364. Delépine Antoine 04:41:48, 365. Claeyman Damien 04:41:56, 366. Vanspauwen Rob 04:43:48, 367. Cox Tom 04:43:55, 368. Claude Michaël 04:44:38, 369. Duculot Jean-Michel 04:45:25, 370. Sinte Samuel 04:45:29, 371. Genicot Thierry 04:45:36, 372. French Michael 04:48:56, 373. Pierret Denis 04:50:09, 374. Dombret Cyril 04:51:39, 375. Di Bartolomeo Maxime 04:54:04, 376. Schurink Benno 04:58:18, 377. Gobert Dominique 04:59:27, 378. Dominique Marie 05:00:17, 379. Suchy Maciej 05:01:13, 380. Aagesen Glenn 05:01:13, 381. Kerboul Nicolas 05:01:22, 382. Masle Laurence 05:02:47, 383. Theunis Jimmy 05:06:28, 384. Rodrigo Ernesto Viegas De Oliveira Paes 05:07:01, 385. Robert Tanguy 05:13:07, 386. Thomas Xavier 05:30:23, 387. Guex Pascale 05:39:03

Xterra Belgique – Relais

1. Victory In Jesus (De Ruijter Lennard/De Ruijter Lennard/Van Heijst Marc-Jan) 03:00:21, 2. Patrice Et François (Gillard Patrice/De Crawhez François/Gillard Patrice) 03:05:48, 3. Materne (Smoos Augustin/Hogge Simon/Nauwelaerts Claire) 03:14:21, 4. Pjt Triathlon Team (Wens Pieter/Van Ginneken Joeri/Janssens Tom) 03:32:16, 5. Legs Go (Rigo Ophélie/Becco Christopher/Eterovic Sandra) 03:33:35, 6. Marloes, Helga Et Bernard (Dhaluin Marloes/Van Den Bossche Helga/Hoosterlynck Bernard) 03:34:17, 7. Tca (Lallemand Thibaut/Ancion Gilles/Gubin Justine) 03:38:13, 8. Team Eno (Cornelis Éric/Dubois Damon/Campenaert Dylan) 03:57:24, 9. Manomi (Francart Nolwenn/Francart Jeremy/Ferri Marguerite) 04:16:14