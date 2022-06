Le point était suffisant

Mission accomplie pour Clermont, qui a arraché le point lui permettant de rejoindre la Place St-Aubain, le 15 août prochain. Presgaux, qui retrouvait son foncier Julien Froment, a mené la vie dure aux « Verts ». Après le partage des jeux initiaux, Presgaux, plus performant sur le rectangle, s’isola à 1-3. Les « Verts » recollaient à 3-3, mais ne pouvaient empêcher les « Sabotiers » de filer à 4-7 au repos. Avec Damien et Mathieu Fouarge et Julien Froment, autoritaires sur le rectangle, les Fagnards filaient à 4-9. Sous l’impulsion de Xavier Lawarée et Thomas Evrard, les Clermontois grappillaient les jeux pour accrocher le point à 5-9. Presgaux poursuivait sa chevauchée à 7-11. Clermont faisait encore de la résistance à 8-11 et 9-12, avant de renoncer. DO