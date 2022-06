De Decker coiffe Axel De Lie sur la ligne

Quatre devaient être attribués, avec départ à 14h pour les Elites 3 (19 ans et plus), 14h02 pour les Masters A (35-44ans), 14h04 pour les Masters B (45-54 ans) et 14h06 pour les Masters C et D (55 ans et plus). Sur un circuit qui développe 13,5 kilomètres et que tous ces messieurs doivent boucler à 7, 6 ou 5 reprises. Devant de nombreux supporters et sous un soleil de plomb.

Elites 3 : battu d’un rien

De Saint-Martin – Balâtre, la voiture ouvreuse conduit ce beau monde jusqu’à l’entrée d’Onoz, par monts et par vaux, avant un retour à la ligne d’arrivée. Avec, dans un premier temps, un peloton groupé, mais qui va de plus en plus s’étirer au fil des tours. Maxime Haot est le premier à mettre le nez à la fenêtre, en compagnie d’Apers, mais ce n’est que feu de paille. D’autres vont essayer, mais sans arriver à se dégager vraiment. À quatre tours de la fin, De Schutter prend le bon de sortie avec De Decker et Gilles. Viennent bientôt s’y joindre les Buntinx et autre Stevens. En tout, une quinzaine d’unités. C’est la bonne. Avec trente secondes, on croit le dernier nommé parti pour la gagne. Mais il est finalement repris. Au sprint, Axel De Lie met toute la gomme. Mais sur sa droite, De Decker le bat d’un rien.

Classement: en 2h22'05": 1. Bjorn De Decker, 2. Axel De Lie, 3. Auxence Buntinx.

Masters A: l’inusable Porco

Dans un premier temps, Andy Mertens passe légèrement détaché. Mais d’autres sont aussi décidés à ruer des quatre fers. Dont l’inusable Fabio Porco. Qui va sortir la grande musique. Les autres ont intérêt à le tenir à l’oeil. Le bonhomme, tout comme son frangin Carlo, savent y faire. Au tour suivant, ils sont devant aux côtés de Houben, Wins et Moreau. En vue de l’arrivée, le Fabio précité termine détaché.

Classement: en 2h29'10": 1. Fabio Porco, 2. Stéphane Wins, 3. Kristof Houben, 4. Carlo Porco, 5. Julien Ponsard, 6. Kévin Moraux, 7. Joris Verheyden, 8. Koen Theys, 9. Simon Van Roy, 10. Daniele Manca.

Masters B: repris et battu

Après deux tours, Kurt Van Goidsenhoven, grand collectionneur de victoires et de paletots, prend franchement l’initiative, en déposant la clef sous le paillasson. Les yeux plus grands que le ventre? Sans doute, car il va se faire reprendre et battre au sprint par Dave Bruylandts.

Classement: en 2h12'08": 1. Dave Bruylandts, 2. Kurt Van Goidsenhoven, 3. Lieven Vandeperre, 4. Hans Verselder, 5. Svenne Van Goethemd, 6. Nico Budo, 7. Koen Germeys, 8. Frédéric Jadot, 9. Tom Eyck, 10. Sigi Ransy.

Masters C et D: le fuyard rattrapé

A ce niveau, c’est la grande explication entre les aînés. Avec Grignard, Primo et Pannekoek, rien que du beau monde. Et ces messieurs secouent franchement le groupe des 50 berges et plus. Le premier nommé joue la fille de l’air et met les voiles. Le maillot tricolore, tout comme en 2014 à Welkenraed, devrait à nouveau lui revenir. Mais il faut rester prudent et ne pas présumer de ses forces. Surtout sur un circuit de cette trempe. Et c’est Patrick Cocquyt qui va revenir sur le fuyard et l’emporter devant le méritant Daniel Villers.

Classement: en 1h53'45": 1. Patrick Cocquyt, 2. Daniel Villers, 3. Gino Primo, 4. Rafaël Vandenhoudt, 5. Matteo Dattoli, 6. Baudoin Grignard, 7. Éric Doye, 8. Jozef Van Eyndt, 9. Patrick Hermans, 10. Serge Leroy, 11. Nicolas Blanchy, 12. Jean-François Thiry, 13. Luc Pannekoek, 14. Jean Bastin, 15. Brice Ramaeckers.