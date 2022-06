Brouwaeys: «On est plus forts que l’an passé»

Un troisième transfert n’est pas à exclure, qu’il s’agisse de Lucas Walbrecq ou d’un autre. "Normalement, on n’a plus besoin de personne, vu qu’Adel Bouterbiat a resigné et qu’on n’est pas dépourvus de possibilités offensives. Mais il faut se prémunir, en cas d’absence d’Anthony Lorenzon. Oui, on a rencontré plusieurs fois Walbrecq, mais on n’est pas que sur lui. Les éléments de N1 et de D2, ils négocient encore, pour le moment…"

Dans quelle série?

Les jeunes Mattéo Puche (médian offensif), Noa Marchal (défenseur), Théodore Spita (médian) et Herman Betsem (attaquant) feront la préparation avec les A. "Le premier intègre même le groupe" , signalait "Lio", dont l’objectif avoué reste le Top 5. "J’espère faire le même parcours que l’an dernier jusqu’en mars. Après, on a perdu l’équilibre dans l’équipe pendant cinq matchs, avant de le retrouver pour clôturer."

Reste à savoir dans quelle série les Onhaytois seront versés. "On peut évidemment regretter que les clubs namurois ne soient jamais ensemble. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on aura plus de derbys. On a déjà fait les deux séries. Et il y aura des clients des deux côtés. Rochefort sera encore favori en B, avec des formations liégeoises qui disposent d’un gros réservoir de joueurs dans leur région. En A, qui est plus tactique, on peut en dire de même pour les clubs bruxellois. Braine a des capacités financières autres que les nôtres. Et Mons a fait venir plusieurs joueurs confirmés" , énumérait l’entraîneur.