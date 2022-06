860 finishers au palmarès du 6e Xterra Belgium

Mini-kid’s, Kid’s, cross-triathlètes, cross-duathlètes et même relayeurs ou encore Enduro trail: tous avaient une épreuve à se mettre sous la dent ce samedi, du côté du Port de Beez, à l’occasion de l’Xterra Belgique. Ils sont 860 à avoir ajouté leur nom au palmarès de cette édition 2022, qui se déroula dans des conditions clémentes, ce qui n’était pas le cas de ces derniers jours. Les parcours étaient donc plutôt gras et la boue augmenta encore un peu plus la difficulté des tracés, ce qui ne faisait pas les affaires de tout le monde. Les deux épreuves phares, ce sont l’Xterra découverte, en matinée, avec ses 263 "finishers" et l’Xterra Belgique, qui réunit pas moins de 387 triathlètes.