Voici les 12 équipes provinciales namuroises qui prendront part à la Coupe de Belgique

C’est ainsi que, en plus du tirage au sort des premiers tours de la Coupe de province , on a appris que les 12 équipes provinciales qui représenteront la province de Namur en Coupe de Belgique seront Molignée, Arquet, Biesme, Lustin, Grand-Leez, FCO Namur, Bossière-Gembloux, Chevetogne, Loyers, Condrusien, Spy et Nismes. Chez les dames, les clubs intéressés doivent s’inscrire avant le 15 juin.