Mégadef’Run

Un peu moins de 100 personnes ont pris le départ de la Mégadef’Run, une épreuve prévue par le comité d’animation de Bois-de-Villers dans le but de récolter des fonds pour l’organisation du Mégadéfi. Sur le 5km, Walter Roquart et Justine Massut ont décroché la victoire. Les plus rapides, sur le 10km, ont été Nathan De Bilderling et Pascale Lallemand.

Jogging de Laforêt

Comme à Bois-de-Villers, un peu moins de 100 joggeurs se sont alignés sur la manche du Challenge des Ardennes, ce samedi, à Laforêt. Sur le 5km, la victoire est revenue à Alexandre Pochet et à Valentine Godfroid. Le 10km fut encore une fois remporté par Tanguy Bihan. Chez les filles, la victoire est allée à Eve Delmée.

Carillon Trail

Ils étaient un peu plus de 160 à participer à cette deuxième édition du Carillon Trail, à Beauraing. Dans la course de 7km réservée aux jeunes, la victoire est revenue à Mathias Anciaux et Fiona Kairet. L’épreuve des "moins jeunes", sur le même kilométrage, a été remportée par Lucas Defosse et Aglaé Laloux. Sur le 15km, Sylvain Clarenne et Astrid Vandamme ont été les plus rapides. Michel Castillo et Isabelle Wasmes se sont imposés sur le 22km.

Trail du Viroin

La 8eédition du Trail du Viroin, organisée à Nismes samedi, a réuni 426 traileurs. Fabian Mobian et Anne Baud’Huin ont remporté le 10km. Jérôme Ransquin a survolé les 22km alors qu’Estelle Mallet l’a emporté chez les filles. Après 4h30 d’effort, le premier à franchir la ligne d’arrivée sur le 46km fut Frederick Henon. Annick Lion a décroché la victoire chez les dames.

Trail by Mobius

Le Trail Mobius, organisé au Masuage ce samedi, a attiré 217 participants. Sébastien Mahia et Marie Cavitte se sont montrés les plus rapides au terme du parcours de 11km. Une semaine après le trail de Namur, Vincent Lefer et Anaïs Oulukoff semblent avoir bien récupéré puisqu’ils se sont imposés sur le 18km.