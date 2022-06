La passe de trois pour Thomas Romain

Très actif sur le circuit vétérans depuis quelques années, Thomas Romain n’a donc pas raté son retour sur la scène européenne malgré une préparation chahutée par moments. " Au-delà du Covid qui n’a pas facilité les choses, les derniers mois n’ont pas été de tout repos. D’une part, j’ai été opéré à la hanche pendant la crise sanitaire et, d’autre part, j’ai donné de mon temps pour aider deux judokas à préparer leur futur grade. Dans ces conditions, décrocher une 3e place dans un Euro n’est pas si mal. " D’autant plus que l’ancien champion de Belgique pouvait même prétendre au titre de vice-champion continental… " Avec le recul, je pense que j’aurais pu grappiller une place sur le podium en Grèce , explique l’élève de Robert Couturier. Mon combat contre le Portugais (NDLR: le champion du monde en titre) , qui finit deuxième de la compétition, était très serré. Je menais encore au score à 20 secondes de la fin. Malheureusement, je me suis fait surprendre dans les tout derniers instants. C’est dommage, mais cela prouve au moins que j’ai progressé et qu’il ne me reste plus que quelques détails à régler pour battre les meilleurs. "