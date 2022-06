Déplacement périlleux de Vodelée à Clermont

Après un début de saison compliqué, avec trois défaites et trois points dans l’escarcelle, les promus de Clermont ont enclenché le turbo pour signer quatre succès de rang et engranger huit unités. "On est en effet dans une bonne spirale, avoue Nicolas Dupéroux. L’équipe a trouvé son rythme de croisière et les solutions de rechange sont bien présentes. Contre Matagne, je n’étais pas au top et Ferre, qui m’a remplacé en seconde armure, a parfaitement répondu. On ne compte pas s’arrêter là."