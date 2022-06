Aurélien et Adrien, impériaux dans leurs cages

L’autre gardien qui totalise 8 clean sheets , c’est du côté de Leuze qu’il officie. À 24 ans, Adrien Dubuisson a déjà enfilé les gants à Éghezée, Namur, Virton, Meux, Profondeville et Jambes. Bien qu’originaire de Leuze, ce n’était que sa 2esaison au Royal Albert Club. " Je me faisais souvent charrier par les coéquipiers car, à Leuze, la tradition veut qu’à chaque clean sheet , le gardien paie un bac. Ça fait plaisir de faire partie de ceux qui encaissent le moins. Même si j’ai failli prendre des actions chez AB InBev, j’étais toujours heureux de mettre mon bac!" Alors que les Leuzois ont loupé de peu le tour final, Adrien relativise. " Il y a bien un peu de déception d’être passé si proche. On s’était mis à y croire après la trêve car, grâce au travail du coach, on proposait un foot qui pouvait nous y emmener, avec notamment une série de 10 matches sans défaite. Mais on sait aussi qu’on n’a pas été bon en première tranche. On a commencé avec un énorme noyau et fini avec l’équivalent d’une feuille de match. Il faut d’ailleurs remercier les joueurs de P4 qui ont prêté main-forte. Sans les nombreux blessés du noyau, ces renforts auraient fait pencher la balance en notre faveur. " La saison prochaine, Leuze visera encore les places d’honneur. Mais il y aura du changement entre les perches. " Je suis militaire et je sais que je ne pourrai être présent à 100% , confie Adrien. Benjamin Corbisier (Rhisnes) sera le gardien n°1 et je resterai à disposition. "