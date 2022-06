À deux pas de la montée…

Arrivé en P3 namuroise en provenance de la… D3 de Wanze/Bas-Oha, Corentin Depas espérait quitter rapidement cet échelon auquel il n’avait encore que peu goûté. " Quand j’ai joué à Fize, j’ai passé une moitié de saison en P1 et l’autre en P3, mais ce n’était pas ce qui était prévu. J’ai alors rejoint Bas-Oha, en D3. Et, en fin de saison, j’ai quitté le club avec Samuel Bortolin, pour Ohey. Là, c’était un choix de ma part de redescendre en P3. " Mais où l’objectif était d’atteindre la P2 en fin d’exercice. " Clairement, en arrivant à Ohey avec Samuel et Axel (Belaire) , dans un club avec de belles infrastructures, c’était avec l’espoir de jouer plus haut que la P3. Mon objectif n’a jamais été de finir meilleur buteur, bien que cela fasse évidemment plaisir. L’objectif, c’était la P2… Et j’échangerais volontiers ma récompense contre une montée! "

Éliminé au tour final par Grand-Leez B, futur montant, Ohey remettra donc à la saison prochaine son ambition d’ascension. " Grand-Leez mérite ce qui lui arrive. Cela nous fera un concurrent de moins l’an prochain, plaisante Corentin. Si nous avions voulu monter via le tour final, nous aurions dû tuer notre match plus tôt. À nous de faire le taf la saison prochaine. " Toujours avec Corentin, donc. " Je me sens bien à Ohey et je suis bien avec Vivian (NDLR: Delhalle, le coach) . Mais je n’ai pas envie de continuer des années en P3. Ma volonté, c’est de rejouer en P2 voire en P1. Et si c’est avec Ohey, alors tant mieux ", s’exclame celui qui sait pertinemment qu’un de ses coéquipiers aurait pu le dépasser au classement sans quelques soucis de blessure. " Eroll Emrullahu a planté 22 buts alors qu’il a été out 10 matches. À nous deux, cela fait presque 60 goals… Vivian a de la chance de nous avoir ", sourit le goleador.