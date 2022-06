Xterra: près de 1250 athlètes attendus à Beez

Le week-end s’annonce chargé et complet. À Beez, il y en aura pour tous les goûts. Vendredi soir, l’Enduro Trail lance les festivités. De retour après une petite pause, ce concept, proche de celui du rallye, risque d’attirer du monde. Les participants ont un parcours de 12 km à réaliser à allure libre. Des spéciales chronométrées, tantôt avec un dénivelé négatif, tantôt avec un dénivelé positif, sont proposées au fil de ces 12 bornes. Le classement est réalisé à partir du cumul de toutes les spéciales.

Des parcours bien gras

Samedi, place au gros du week-end, avec des courses pour les plus jeunes, la nouveauté de cette année, et pas moins de 57 inscriptions. Les duathlètes, qui vont combiner course à pied et VTT, ont deux distances différentes à se mettre sous la dent et sont une petite centaine.

Les deux épreuves les plus populaires sont le "Xterra Discovery" et ses 318 inscrits, qui se déroule en matinée, et le "Xterra Full", prévu l’après-midi avec près de 500 inscrits. Il est également possible de réaliser ces deux parcours en relais. Pas moins de 11 équipes sont inscrites.

Les parcours VTT sont plus boisés qu’ils ne l’étaient au départ de l’esplanade et risquent également d’être bien gras, suite aux intempéries de ces derniers jours, ce qui ajoutera encore un peu plus de difficulté. Les tracés de course à pied sont à flanc des falaises de Marche-les-Dames et vont ravir les amateurs de trail.

Place à la route

Le lendemain, la journée est plutôt consacrée aux amateurs de triathlon sur route avec le "Team Triathlon Series", proposé pour les athlètes affiliés à un club, ou encore le "3Team Relay", une course ouverte, où le concept est similaire. Chaque athlète de l’équipe, composée de deux personnes pour le "Team Triathlon Series" ou de trois personnes pour le "3Team Relay", doit réaliser deux fois la distance totale du triathlon, soit 200 m de natation, 4 km de vélo et 1,5 km à pied. La promotion de cette seconde nouveauté s’est faite tardivement et si les clubs répondent présents, avec 250 participants, les équipes "open" ne sont que 21 à être inscrites.

Au total, c’est plus de 1250 athlètes et bien plus de spectateurs qui sont attendus ce week-end à Beez, pour un événement qui se veut sportif, mais également festif, puisque le slogan "When sport meets party", quand le sport rencontre la fête, risque encore une fois de bien porter son nom.