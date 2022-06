Maxence Place en abonné du Provincial

Ce truc, il l’a réussi. Il est parvenu à s’imposer. "J’ai été offensif toute la course , ajoute cet affilié au club de Sprint 2000 Charleroi (une formation en pleine réussite, dimanche, puisque le Hennuyer Florian Delier, du club carolo, s’est montré le plus fort devant son coéquipier Guillaume Daix chez les cadets). La décision s’est créée dans le dernier tour, dans lequel je suis parti dans un groupe de quatre coureurs. Avec Yarno Van Herck et deux Néerlandais. L’entente était bonne dans notre quatuor."

Jusqu’aux attaques des derniers kilomètres, pour aller chercher la victoire. "Je me suis retrouvé devant avec un Néerlandais, mais il n’a plus voulu me relayer dans les deux derniers kilomètres , raconte encore Maxence Place. J’ai décidé de continuer à rouler. Je préférais faire deuxième que quatrième."

Mais c’est finalement en premier qu’il franchira la ligne d’arrivée. "Il m’a attaqué mais j’ai su le remonter ", poursuit le Namurois, qui a donc décroché le titre de champion des provinces du Brabant Wallon, Luxembourg et Namur. "Pour la… troisième fois d’affilée, puisqu’il a été annulé quand j’étais chez les cadets 2 et l’an passé, pour ma première année chez les juniors , s’amuse celui qui est repris dans la sélection des juniors d’AG2R-La Mondiale. Je l’avais remporté chez les aspirants 14 ans et lors de ma première saison chez les cadets. Je suis content d’avoir décroché le titre dans les trois catégories."

Une satisfaction qui atténue un peu sa déception de la Classique des Alpes. "J’avais fait Top 10 l’an passé et j’y allais avec de l’ambition, mais c’est la première fois que je roulais cette saison dans une grosse chaleur et j’ai eu un coup de chaud."

Il va couper ce week-end, pour se concentrer sur les examens, avant d’attaquer la seconde partie de la saison.

Les classements

Juniors (34 pts): 1. Maxence Place, 2. Yorick Brethouwer (P-B), 3. Yarno Van Herck, 4. Jari Prins, 5. Thomas Nennen, 6. Matis De Meijts, 7. Oscar Dopchie, 8. Simon Roussel, 9. Matteo Melotte, 10. Arthur Alexandre, 11. Gabin Laurent, 12. Ugo Deweerd, 15. Viktor Ladrière.

Cadets (33 pts): 1. Florian Delier, 2. Guillaume Daix, 3. Édouard Claisse, 4. Célian Deweerd, 5. Robin Warrant, 6. Aurélien Lejeune, 7. Matthijs De Clercq, 8. Germain Titeux, 9. Félix Faems, 10. Mathéo Devallée, 11. Luca Wachaudez, 12. Sacha Thiry, 13. Hugo Bailleux, 14. Enzo Milone, 15. Jules Monty.