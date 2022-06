«Le parcours de Balâtre sera dur!»

Le tracé de ce week-end aura la particularité d’être assez long. " Le circuit fait 13,5 kilomètres, ce sera chouette pour les coureurs, tandis que le public pourra voir les participants deux fois facilement à certains endroits."

L’heure de départ planifiée à 15h a été avancée d’une heure. Les courses s’élanceront à 14h pour les élites 3 (19 ans et plus), à 14h02 pour les masters A (35-44), à 14h04 pour les masters B (45-54 ans) et à 14h06 pour les masters C et D (55 ans et plus).