Cyril Evrard continue d’impressionner

Après deux années minées par la crise sanitaire, les événements de masse refont leur apparition au niveau de la planche à voile. Lors du week-end de l’Ascension avait lieu le Defi Wind, un événement rassemblant 1250 véliplanchistes à Gruissan, dans le sud de la France. L’occasion pour notre régional Cyril Evrard de se jauger parmi le gratin mondial. Du haut de ses 18 ans, le Waretois a impressionné. Il a signé une belle 62e place, toutes catégories confondues. "L’épreuve, qui rassemblait des professionnels et des amateurs, était répartie sur quatre jours, précise sa première supportrice, Rita Lallemand, sa maman. Les concurrents devaient parcourir 40 km par jour, ce qui est plutôt une longue distance en planche à voile. Ils devaient profiter de la tramontane pour prendre de la vitesse. En bouclant ses 40 km en plus ou moins 50 minutes, Cyril a signé une belle 62 e place sur 1250 inscrits.C’est une belle performance, d’autant plus que l’épreuve était très physique.Ça le motive pour la suite."