À Saint-Germain, on a rajeuni les cadres

Marc Kesch a joué à Flawinne, Bossière, Wépion et Floreffe, avant de passer au coaching à Flawinne, Temploux et, ces deux dernières saisons, à Aische, où il coachait les U19. "Comme Alain le dit, Saint-Germain, en rajeunissant ses cadres, a tourné une page de son histoire. Pour moi, ce sera effectivement un nouveau challenge, avec autant de jeunes dans une équipe première. La question va être de savoir comment ces derniers vont réagir. Tout en espérant que la sauce puisse prendre rapidement. De ce point de vue là, je suis confiant et certain qu’on effectuera une belle saison. L’objectif? Faire aussi bien que cette dernière saison et viser, pourquoi pas, une nouvelle participation au tour final. Je suis également satisfait que l’équipe ait pu garder une base de joueurs plus âgés et expérimentés. Le style de l’équipe sera offensif ".

On a noté les arrivées de Justin Culot (Gesves), Alexandre Flasse (P2, Jambes), Alexandre Hairion (P3, Taviers), Ferenc Lievens et Rémy Kinet (P3, Rhisnes), Jordan Limet (P2, Sart-Bernard), Matthias Schoojans (P3, Flawinne), Benjamin Tonneau (P3, Arquet), David Yacouba (P3, Emines), Thimothé Frateur, Maxime Watelet et Romain Legrand (reprise), Thomas Colige et Simon Deside (U19, Aische), Ugo Delbeque, Antoine Kesch et Adrien Lovenfosse (U19, Meux) ainsi que l’inusable Rudy Genova (48 ans) qui évoluait avec la P4 de Chimay. Jonathan Marchal, Arnaud Debourgh, Ton Bombey et Thomas Van De Poele (Emines) et Steve Albert (Leuze) sont les seuls départs actés.

La reprise des entraînements est ficée au mercredi 20 juillet à 19h30. Plusieurs matches amicaux et de coupe sont prévus, ainsi qu’un stage, du 12 au 14 août, à Werbomont (près de Durbuy).