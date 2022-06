Trail de Sambreville: Vitafun fait les frais d’une grosse concurrence

Ils sont une toute petite centaine à prendre le départ sur une des quatre distances proposées par Brieuc Clamot et son équipe. Parmi eux, Sébastien Mahia, plus boulimique que jamais, décroche la seconde victoire de son week-end sur le plus petit parcours de 5 kilomètres. " Un de mes concurrents prend un peu d’avance, avant, finalement, de craquer. Comme je le dis souvent, les absents ont toujours tort et c’est encore une fois le cas. Je remporte la victoire avec un tempo d’endurance, histoire de préparer correctement le Trail de Namur, sur lequel je m’alignais 24h plus tard ", commente celui qui décroche déjà sa 39e victoire de l’année.