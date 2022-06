Trail de Namur: Goubau s’impose en solitaire (vidéo)

La petite distance de 8 kilomètres fut la plus populaire lundi. C’est celle qui permet de débuter le trail, pour les amateurs de courses sur route, puisque l’épreuve est une des manches du challenge de la Ville de Namur. Parmi les plus rapides, on retrouve Guillaume Lambotte, Jérôme Lechien et Eliot Balbeur. Sarah Tallier, Elie Biettlot et Kristel Dambroise composent le podium féminin. Sur le 16 kilomètres, c’est le spécialiste Johan Goubau qui s’est imposé. " J’aime beaucoup cette épreuve, qui est pour moi un peu à domicile. J’ai décidé de partir à mon rythme et je suis revenu peu à peu sur le premier dans le premier single track, tout en continuant sur ma lancée. J’ai même tenté de faire le prix de la montagne mais je suis arrivé un peu court dans le bas de la Tienne Ola pour rivaliser ", commente celui qui partage le podium avec Rémy Bastien et Sébastien Mahia.

Chez les dames, Anaïs Oulukoff semble de retour, avec une large victoire. " J’adore le parcours, j’ai l’habitude d’emprunter ces chemins puisque ce sont mes parcours d’entraînement. Je suis très contente de ma course ", précise Anaïs, qui termine devant Céline Bailleux et Claire Nauwelaerts.

Égarée mais gagnante

Assez rapidement, Renaud Poncin, aligné sur la longue distance, a pris les commandes, laissant Fabrice Pasque en chasse patate. Au terme des 24 kilomètres, près de quatre minutes séparaient les deux hommes. Cédric Tamigneaux a terminé troisième. Chez les filles, malgré une petite erreur de parcours dans les derniers kilomètres, Sophie Rulkin est parvenue à garder la tête de course et à l’emporter devant Maëlle Lambert et Corine Lorsignol. Le prix de la montagne a été remis à Fabrice Étienne, aligné sur la plus petite distance. " Samedi, j’ai fait l’OHM Trail sur 80km. Malheureusement, j’ai été contraint à l’abandon après 60 bornes. Pour me punir, je me suis aligné sur le 8km et je me suis pris au jeu de la côte. Je suis content de l’emporter ", commente Fabrice.

Résultats

8 kilomètres

16 kilomètres

24 kilomètres

