Le président Patrick Daiche est revenu sur la défunte saison. "Ce fut une belle saison. La P4 a trouvé un rythme de croisière qui lui permet d’aborder la nouvelle saison avec sérénité. Les filles ont disputé un superbe premier championnat complet. Et la P2 s’en est bien sortie, après avoir trouvé les entraîneurs qui convenaient. Le club vit sereinement."

L’échevin des Sports de Gembloux, Emmanuel Delsaute, a enchaîné: "C’est toujours un plaisir d’être reçu dans un club à l’ambiance si familiale. Je suis content du partage de certaines infrastructures, à Gembloux notamment. Les choses s’améliorent."

Le nouveau duo d’entraîneurs de la P2, Kévin Michiels (T1) et Thomas Baisain (T2), a ensuite précisé ses objectifs. "Après une sixième place, l’objectif est de terminer dans le Top 5. Il y a un bon groupe, avec une bonne ambiance."

Arrivé l’année passée, le T1 de l’équipe B, Ludovic Simmini, se montrait ambitieux. "Nous viserons les cinq premières places, voire le gain d’une tranche. Avec le niveau des joueurs, la P3 est envisageable." Et le T2 Sidi Moctar Oudaa de poursuivre: "L’esprit familial m’a incité à faire ma première expérience d’entraîneur à Sauvenière. Le football est une école de vie. Si notre but est de jouer le plus haut possible, l’objectif premier est de prendre du plaisir. Et, pourquoi pas, se faire un ami pour la vie?"

Le T1 de l’équipe A, Fabian Zimmer, n’était pas en reste. "Je suis très content d’avoir participé au sauvetage de la P2. Pour espérer de meilleurs résultats, il faut s’encadrer. Philippe Margreve et le préparateur physique Willy Piot m’épauleront. L’objectif est la colonne gauche. Et pourquoi pas accrocher une tranche, afin de jouer le tour final? Nous comptons treize nouveaux éléments. La mayonnaise devra prendre."

Et tandis que Philippe Margreve évoquait l’hygiène de vie à adopter pour progresser, Willy Piot annonçait aux joueurs qu’ils allaient "bien transpirer" .

Et le président de conclure: "J’espère que la P2, la P4 et nos dames prendront exemple sur notre équipe réserve, championne."

Les arrivées en équipe A: Joel Abs (Mont-Saint-Guibert), Damon Bower (Molignée), Antoine Carpentier (Meux), Elliot Cobbaut (Beauvechain), Christophe Crickx (Sorée via Grez Doiceau), Maxence De Thier (Sorée via Grez Doiceau), Eliott Detry (Mont-Saint-Guibert), Axel Henrion (Meux), Gary Janssens (Boitsfort), Nicolas Piret (Saint-Germain), Lorenzo Pulvirenti (Molignée), Maxime Renier (Mazy), Nico Vanbraband (Beauvechain).

Le calendrier de l’équipe A: reprise le 17 juillet; matchs amicaux les 24, 27 (à Jodoigne) et 31 juillet, 4 (Chaumont), 7 (contre Emines) et 12 août (à Leuze).