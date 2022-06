Les fringants quinquas de Saint-Marc visent le top cinq

À l’inverse, le noyau de la R3 est plus régulier, voire fiable, avec la particularité de compter une majorité de quinquas, dont l’aîné Patrice Famerée, qui vient de fêter ses 60 berges. "Cela fait six ou sept ans que nous alignons le même groupe. C’est la preuve que nous formons une équipe de potes, dont l’amusement reste la motivation prioritaire, précise Pat. On ne se débrouille pas mal, avec neuf gars fidèles, qui présentent une mentalité de choix. Sans tirer de plans sur la comète, on peut envisager le top 5." Au repos forcé dimanche, les banlieusards namurois ont clôturé le week-end en cartonnant à Spy (4-13). Ils confirment ainsi leur élogieuse quatrième place.