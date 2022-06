Les «Bears» ont rassemblé autour du flag

Sous un soleil généreux et le regard d’un public intéressé, parmi lequel figuraient la ministre Valérie Glatigny, le bourgmestre Claude Eerdekens et l’échevin Vincent Sampaoli, les équipes se sont affrontés en cinq contre cinq, sur trois terrains délimités sur le synthétique andennais. "C’est le même principe qu’au foot américain, sauf que les plaquages sont interdits. Au lieu de ces contacts, les joueurs essaient de retirer l’un des deux foulards attachés à la ceinture de l’adversaire. Et on passe de l’attaque à la défense, avec des changements possibles. C’est très intense, et mixte. Il y en a donc pour tous les goûts et les gabarits. Le flag est un bon premier pas pour se familiariser avec ce sport.Mais aussi une belle alternative pour ceux qui veulent continuer à pratiquer, mais en limitant le risque de blessures" , précisait le dirigeant d’un club qui alignait trois teams, sans compter les démonstrations de ses cheerleaders. "Nous avons une équipe U13 et deux en seniors. Les Bears 1 ont réalisé quelques bons résultats, mais cette saison était avant tout celle du renouveau. Le but était de faire revenir les gens et de leur redonner l’occasion de s’amuser sur le terrain. Mais par la suite, je ne dis pas qu’on ne visera pas davantage. La Ligue devrait recevoir l’agréation de l’Adeps cette année. Et le flag sera au programme des J.O. 2028, à Los Angeles. Qui sait, des jeunes pourraient commencer à en rêver…"

Départ victorieux en foot

Les "Bears" peuvent aussi nourrir certaines ambitions avec leur équipe de football, qui a remporté ses deux premiers matchs (22-6 contre les Verviers Mustangs et 21-20 face aux Brussels Tigers). "Le noyau a accueilli beaucoup de nouveaux, qui se sont bien adaptés. Et ils développent une chouette qualité de jeu. Ce bon départ nous conforte en effet dans nos objectifs de top 4, avant la deuxième partie du championnat qui s’étalera de septembre à décembre" , ajoutait cet ex-hockeyeur. Dont le cercle soufflera ses vingt bougies le 25 juin, avec tous les siens. "On recense une septantaine d’affiliés et on veut amener ce chiffre à la centaine en 2023." Vu le dynamisme affiché ce samedi, l’en-but devrait être atteint.