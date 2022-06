Lechien remplace l’entraînement par une victoire à la corrida de Bovesse

De la course pour enfants à la victoire chez les adultes

Après une victoire en 2019 sur la course des enfants, Noah Simon a bien grandi et se retrouvait cette fois sur la course des plus grands. L’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club s’alignait sur la boucle unique et y a décroché la victoire devant Thomas Bekaert et Hugues Clerin.

Chez les demoiselles, puisque ce sont souvent des athlètes plus jeunes qui s’alignent sur ces toutes petites distances, la victoire est revenue à Rosalie Noël, devant Maïté Vanheule et Olivia Allard.

Chaleur intense

Alors qu’il participait le lundi de Pentecôte au Trail de Namur, Jérôme Lechien a décidé, sur un coup de tête, de s’aligner sur la moyenne distance samedi à Bovesse. L’objectif était de faire son entraînement de trois fois neuf minutes entre 3,25 et 3,45 minutes par kilomètre. " C’est la deuxième fois que je privilégie les petites courses de village à la place d’un entraînement en solitaire sur piste. J’ai respecté le programme et j’ai fait une troisième boucle, hors course, en 3,45 minutes pour clôturer l’entraînement, sous une chaleur intense ", commente le vainqueur, qui a terminé devant Benjamin Dandoy et Tom Dernies.

La Run Fly était à l’honneur chez les dames avec la victoire d’Emeline Piraux. " C’est un rendez-vous qu’on ne peut pas manquer avec la Fly. Chouette parcours, avec du dénivelé. Je n’avais pas beaucoup d’adversaires sur le 5 kilomètres, donc je n’ai pas eu à me battre mais je suis ravie de la victoire ", précise la gagnante.

Un podium familial

Sébastien Mahia, Naïm Parmentier et Henri Allart composent le podium de la plus longue distance, alors que Céline Bailleux, qui évolue presque dans son village natal, l’a emporté chez les filles.

"La famille est là pour courir ou encourager, donc c’est assez sympa, d’autant que le parcours est exigeant avec des montées et des descentes permanentes. Je suis ravie de la victoire et de partager le podium avec Sophie, une de mes sœurs ", commente Céline.

Résultats

2,5 kilomètres

1. Simon Noah 00:09:23, 2. Bekaert Thomas 00:09:34, 3. Clerin Hugues 00:09:34, 4. Grandhenry Romain 00:10:05, 5. Lambreht Robin 00:10:18, 6. Flament William 00:10:19, 7. Rosière Arthur 00:10:41, 8. Poncelet Charles 00:10:46, 9. Noel Rosalie 00:11:35, 10. Lambrecht Lilian 00:12:07, 11. Blanckaert Hugo 00:13:04, 12. Vanheule Maïté 00:13:13, 13. Grymonprez Jean Christophe 00:13:28, 14. Brogna Bastien 00:13:48, 15. Allard Olivia 00:15:15, 16. Balau Marie 00:16:03, 17. Delfosse Lilou 00:16:34, 18. Stock Caroline 00:18:02, 19. Cardon Sophie 00:20:03, 20. Decelle Anaïs 00:21:06

5 kilomètres

1. Lechien Jerome 00:17:40, 2. Dandoy Benjamin 00:18:17, 3. Dernies Tom 00:19:04, 4. Van Landschoot Michiel 00:19:26, 5. Jaumain Emilien 00:19:29, 6. Wauquaire Alexandre 00:19:36, 7. Noel Tom 00:19:52, 8. Mertus Rémy 00:19:59, 9. Lefebvre Mael 00:20:01, 10. Elias Maxime 00:20:11, 11. Pinon Antonin 00:20:23, 12. Golinvaux Kevin 00:20:37, 13. Nazé Jean-Bernard 00:20:42, 14. Burnotte Cyrille 00:20:54, 15. Clerin Brieuc 00:21:06, 16. Janssens Franz 00:21:16, 17. Lakaye Loic 00:21:23, 18. Jacquet Bastien 00:21:30, 19. Vanderlinden Loïc 00:22:05, 20. Ronvaux Lorian 00:22:47, 21. Lambrecht Jean-Loup 00:23:08, 22. Peters Thierr-Louis 00:23:10, 23. Dupont Martin 00:23:39, 24. Kempinaire Gaëtan 00:24:16, 25. Boreux Axel 00:24:16, 26. Piraux Emeline 00:25:08, 27. Lamberts Matthieu 00:25:18, 28. Scaillet Jérôme 00:26:20, 29. Libion Marc 00:26:41, 30. Leurquin Frederic 00:26:50, 31. Vanhack Nadege 00:27:02, 32. Vanhack Delphine 00:27:06, 33. Louis Maeline 00:27:07, 34. Debourg Victor 00:27:44, 35. Gérard Emmanuel 00:30:08, 36. Herzet Sarah 00:30:55, 37. Bedoret Charlie&Gaetan 00:30:55, 38. Bedoret Vincent 00:30:57, 39. Brilmaker Melissa 00:31:03, 40. Debourg Bertrand 00:31:15, 41. Hulin Charlotte 00:31:16, 42. Decelle Corentin 00:31:23, 43. Denizet Hugo 00:32:19, 44. Bini Marie-Eve 00:32:39, 45. Despontin Charlotte 00:33:07, 46. Dieux Caroline 00:33:38, 47. Zuliani Victoria 00:33:39, 48. Wilmotte Hélène 00:33:45, 49. Gillard Laurence 00:33:52, 50. Bedoret Micheline 00:33:59, 51. Bartiaux Laurence 00:34:45, 52. Bontemps Christiane 00:36:23, 53. Poncelet Jérôme 00:36:49, 54. Hennes Vanessa 00:37:34, 55. Deside Daniel 00:40:32, 56. Gilis Florence 00:40:39, 57. Matagne Hervé 00:43:45, 58. Rihoux Adele 00:47:05, 59. Debray Guillaume 00:47:05

7,5 kilomètres

1. Mahia Sébastien 00:27:27, 2. Parmentier Naim 00:28:55, 3. Allard Henri 00:29:20, 4. Louis Sebastien 00:29:57, 5. Piron Julien 00:30:14, 6. Counet Arnaud 00:31:11, 7. Kindermans Sébastien 00:31:30, 8. Bauraing David 00:31:41, 9. Ducat Joel 00:32:02, 10. Moreaux Maxime 00:32:04, 11. Castermans David 00:32:41, 12. Bailleux Céline 00:32:44, 13. Desmedt Sami 00:33:10, 14. Degeimbre San 00:34:04, 15. Bertin Renaud 00:34:23, 16. Harmel Thomas 00:34:29, 17. Piron Patrick 00:34:40, 18. Moens Boris 00:34:53, 19. Campers Lambert 00:35:04, 20. Van Marseille François 00:35:25, 21. Pierroux Kevin 00:35:44, 22. De Coster Arnaud 00:35:48, 23. Heinrichs Marie 00:35:50, 24. Beine Adrien 00:35:53, 25. Colasse Arnaud 00:36:10, 26. Brassart Mike 00:36:11, 27. Bailleux Sophie 00:36:21, 28. Mignon Fabrice 00:36:34, 29. Misson Andy 00:36:38, 30. Quoitin Benoît 00:36:53, 31. Desiere Kenny 00:37:07, 32. Dubois Olivier 00:37:07, 33. Lefebvre Michael 00:37:17, 34. Defresne Lou 00:37:30, 35. Defresne Matt 00:37:41, 36. Loppe Nicolas 00:37:53, 37. Tribolet Céline 00:38:02, 38. Bertrand Louis 00:38:22, 39. Mathieu Emilien 00:38:34, 40. Loise Pl 00:38:38, 41. Pirsoul David 00:39:03, 42. Gouverneur Lorian 00:39:05, 43. Mousty Cedric 00:39:08, 44. Tonneaux Jérôme 00:39:08, 45. Bertin Frederic 00:39:34, 46. Botilde Baudouin 00:39:38, 47. Annoye Frédéric 00:39:58, 48. Delfosse Quentin 00:40:00, 49. Fabry Benoît 00:40:27, 50. Tallier Sarah 00:40:39, 51. Janssens Noé 00:41:01, 52. Janssens Anthony 00:41:01, 53. Mathot Eliott 00:41:53, 54. Berwart Michaem 00:41:56, 55. Longle Émilie 00:41:59, 56. Habary David 00:44:36, 57. Delfosse Nicolas 00:45:02, 58. Guillaume Benjamin 00:45:20, 59. Desmedt Thierry 00:45:28, 60. Willocq Bertrand 00:45:42, 61. Dachet Isabelle 00:45:47, 62. Lemaire Julie 00:46:11, 63. Martinet Nastassia 00:46:14, 64. Durenne Eric 00:46:59, 65. Baudoux Valérie 00:47:44, 66. Huon Anne 00:48:04, 67. Taverniers Cédric 00:48:07, 68. Janssens Julie 00:48:18, 69. Adant Alia 00:48:59, 70. Ceressiaux Céline 00:50:36, 71. Rasseneur Maximilien 00:50:46, 72. Poncelet Pilippe 00:54:25, 73. Cardon Piet 00:59:34