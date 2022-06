La Walhéroise a inauguré son tout premier ultra

Howet, de la piste au jogging nature

La plus petite distance de 7 kilomètres restait assez accessible. Les parties roulantes, couplées avec des passages boisés, faisaient plutôt d’elle un jogging nature. C’est d’ailleurs un pistard qui l’a emporté. Après avoir battu son record personnel de plus d’une seconde sur 3000 mètres lors de la Flanders Cup d’Oordegem samedi, Florian Howet était sur la ligne de départ pour faire plaisir à un de ses amis, dans l’équipe organisatrice.

" C’est à cinq kilomètres de la maison et c’est aussi l’occasion de faire mon entraînement d’endurance. Je n’ai pas dû trop forcer pour m’isoler et décrocher la victoire, devant Nino Braet et Kevin Greeven, sur un chouette parcours ", précise-t-il.

Chez les filles, Aglaé Laloux a réussi à devancer Julie Conrardi et Anne Sohy.

Avec leur enchaînement de côtes "casse-pattes", les 15 kilomètres demandaient un peu plus de maîtrise technique. Raf D’Hoore s’est montré le plus efficace, devant Thibault Pierrard et Aurélien Lambert. Le podium féminin est composé de Femke Brouwer, Maelle Malarge et Sophie Debry.

Une qualité de trace incroyable

Huit minutes, c’était l’avance de Julien Tripnaux au moment de franchir la ligne d’arrivée des 25 kilomètres. " Très peu de trails offrent ce genre de qualité de trace très technique, avec tout de même 90% du parcours off-road. Le deuxième, Dimitri Bongers, m’a semblé plus fort sur la première partie de course, avant d’exploser. Je suis satisfait des sensations ", commente Julien. La gagnante féminine s’appelle Annick Teepe. Elle a terminé avec une avance de 26 minutes.

Les plus costauds s’élançaient lundi sur le 50 km. Ils n’étaient que 49 au départ. Parmi eux, Bo Hakan Nilsson et Shefi Xhaferaj, une athlète albanaise qui vit dans la commune luxembourgeoise d’Oetrange et qui remporte tout sur son passage en ce moment, se sont montrés les plus rapides.

Résultats

8 kilomètres

1. Howet Florian 00:34:59, 2. Braet Nino 00:36:57, 3. Greeven Kevin 00:37:39, 4. Rondia Lionel 00:37:53, 5. Bonmariale Timothee 00:38:55

15 kilomètres

1. D'Hoore Raf 01:29:38, 2. Pierrard Thibault 01:30:26, 3. Lambert Aurelien 01:34:06, 4. Defosse Lucas 01:35:21, 5. Casse Mathieu 01:35:25

25 kilomètres

1. Tripnaux Julien 02:27:41, 2. Bongers Dimitri 02:36:12, 3. Le Courrier Nicolas 02:36:52, 4. Chintinne Jeremie 02:37:13, 5. George Benoit 02:46:49

52 kilomètres

1. Nilsson Bo Hakan 05:33:08, 2. Audran Frédéric 05:55:18, 3. Delobbe Pierre 05:57:38, 4. Masson François 05:58:11, 5. Peckel Laurent 06:03:45, 6. Xhaferaj Shefi 06:06:04