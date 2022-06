La Ronde de la Galette: Bihain encore vainqueur en terres gedinnoises

Chez les filles, la victoire fut beaucoup plus disputée et c’est Marie-Alice Froidmont, qui a franchi la ligne en première place, avec 8 secondes d’avance sur Manon De Finance, Camille Connerotte s’emparant de la troisième place.

Les écarts étaient tout aussi importants sur le 10km, remporté par Alexandre Pochet avec 3 minutes d’avance sur Michel Castillo et un peu plus sur Sébastien Rase. Delphine Dubois, Régine Baijot et Valentine Godfroid ont formé le podium féminin.

La semaine prochaine, les challengeurs se fixent rendez-vous à Laforêt pour la 8 manche.

5 kilomètres

1. Bihan Tanguy 00:21:38, 2. Thibault Benjamin 00:24:02, 3. Vaucher Clément 00:24:18, 4. Lenoir Clément 00:24:36, 5. Robin Michael 00:24:50, 6. Lambert Mathis 00:25:14, 7. Arnould Axel 00:25:51, 8. Froidmont Marie-Alice 00:26:13, 9. De Finance Manon 00:26:21, 10. Annet Jean 00:26:54, 11. Gillard Pascal 00:26:58, 12. Poncelet Cenzo 00:27:13, 13. Batter Maximilien 00:27:30, 14. Colaux Aurelien 00:27:32, 15. Collin Maxence 00:27:42, 16. Castillo José 00:28:03, 17. Connerotte Camille 00:28:06, 18. Mont Lukas 00:28:08, 19. Lenoir Jean Michel 00:28:30, 20. Giot Xavier 00:28:39, 21. Thibault Emmanuel 00:28:53, 22. Gillet Julien 00:29:22, 23. Robin Noam 00:29:29, 24. Chauvaux Thierry 00:30:05, 25. Robin Sacha 00:30:22, 26. Beguin Léon 00:30:29, 27. Hermant Mathilde 00:30:45, 28. Pierard Tanguy 00:30:45, 29. Van Quathem Marc 00:30:46, 30. Gilson Edouard 00:30:56, 31. Normand Loris 00:31:27, 32. Annet Claire 00:32:00, 33. Mallien Lucien 00:32:12, 34. Lenoir Célestin 00:32:12, 35. Mathieu Augustin 00:32:36, 36. Peltriaux Matteo 00:33:06, 37. Batter Brice 00:33:18, 38. Gisquet Vincent 00:34:08, 39. Touillaux Dominique 00:34:18, 40. Batter Nicolas 00:34:56, 41. Pochet Axel 00:35:00, 42. Colaux Caroline 00:35:05, 43. Barbier Mélanie 00:35:23, 44. Batter Cyprien 00:35:32, 45. Hernalsteens Frederic 00:35:33, 46. Arnould Ines 00:35:42, 47. Lenoir Emilie 00:35:43, 48. Lambert Sylvia 00:35:44, 49. Giot Lizon 00:36:01, 50. Colaux Emilie 00:36:02, 51. Giot Babette 00:36:02, 52. Balfroid Ludovic 00:36:14, 53. Hermant Patrice 00:36:26, 54. Giot Telma 00:37:45, 55. Colaux Charlotte 00:37:50, 56. Baijot Alice 00:38:28, 57. Lambert Jeremy 00:40:00, 58. Hallet Nadine 00:40:05, 59. Clarinval Benoit 00:40:14, 60. Debry Manon 00:43:08, 61. Cornet Barbara 00:44:35, 62. Delorge Janha 00:44:36, 63. Colaux Anne-Lise 00:45:34, 64. Jerouville Christina 00:46:47

10 kilomètres

1. Pochet Alexandre 00:49:46, 2. Castillo Michel 00:53:02, 3. Rase Sébastien 00:55:26, 4. Georges Benoit 00:56:12, 5. Colson Charlie 00:56:51, 6. Moulin Antonin 00:58:11, 7. Baijot Philippe 00:58:40, 8. Baquet Michaël 00:59:52, 9. Safari Helvis 01:01:03, 10. Moulin Alexandre 01:01:19, 11. Clarinval Pascal 01:01:45, 12. De Finance Frederic 01:03:00, 13. Nemery Florian 01:03:22, 14. Mont Michael 01:03:41, 15. Mathieu Alexis 01:04:01, 16. Lamotte Quentin 01:04:59, 17. Chatel Daniel 01:05:40, 18. Clarinval Julien 01:05:57, 19. Depoorter Luc 01:06:23, 20. Devingt Christian 01:08:02, 21. Maldague Antonin 01:08:35, 22. Giot Yannic 01:08:40, 23. Rambeaux Jérome 01:09:42, 24. Combles Cavaco Thibault 01:10:21, 25. Delorge Thomas 01:11:01, 26. Gaudriaux Valentin 01:11:28, 27. Branle Thierry 01:13:04, 28. Dubois Delphine 01:13:04, 29. Baijot Regine 01:14:04, 30. Beriot Yann 01:14:55, 31. Godfrind Valentine 01:15:12, 32. Courtois Valerie 01:15:32, 33. Depoorter Frederic 01:15:40, 34. Debroux Mathieu 01:16:08, 35. Devingt Patrick 01:16:13, 36. Evrard Maxime 01:16:46, 37. Jamotte Ludovic 01:16:56, 38. De Finance Florence 01:18:07, 39. Goeders Celine 01:18:59, 40. Goderniaux Patrice 01:19:28, 41. Fays Laurent 01:20:05, 42. Labbé Michael 01:22:19, 43. Normand Daniel 01:22:37, 44. Gisquet Sébastien 01:23:29, 45. Goosse Cynthia 01:24:11, 46. Calay Xavier 01:24:12, 47. Baud’Huin Cécile 01:24:57, 48. Arnould Jean Marc 01:25:49, 49. Marchal Charlotte 01:27:51, 50. Libouton Marc 01:29:41, 51. Henry Renaud 01:30:57, 52. François Léandre 01:32:44, 53. Lambert Vinciane 01:34:21, 54. Javay Sandrine 01:36:22, 55. Frognet Dany 01:38:09, 56. Arnould Morgane 01:38:41, 57. Gilson Virginie 01:39:02, 58. De Bernardini Sonia 01:39:41, 59. Pierlot Jacques 01:55:49, 60. Despat Joelle 01:55:50, 61. Fournier Laurent 01:57:03