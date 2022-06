La Djiblotine aurait pu s’appeler la Diablotine!

Deux hommes en 15 secondes

Au moment de prendre le départ, il fait relativement sec, mais le ciel se montre menaçant. Les premières arrivées, du 6 et du 12 kilomètres, se passent encore au sec, mais après une petite heure de course, la pluie fait son apparition et c’est presque le déluge au-dessus de l’espace Orneau. Les parcours se transforment en "Holiday on ice" et le choix de chaussures s’avère parfois très important. Finalement, sur l’épreuve la plus populaire et la plus relevée, le 20,6 kilomètres, la victoire revient encore une fois à Abdeslam El Metoui, le favori du Delhalle après huit manches. " Je ne m’attends pas à un parcours aussi difficile, avec des passages dans les bois et dans la boue , s’amuse le vainqueur. Cela glisse beaucoup et je ne parviens pas à décrocher complètement le deuxième. " Son dauphin, justement, c’est Nicolas Navet, cinq fois derrière Abdel. " Tout au long du parcours, je le vois en point de mire et je parviens à revenir vers le 14e kilomètre. Je passe, il reprend les commandes et accélère et me décroche. Je termine finalement à une quinzaine de secondes ", commente le kinésithérapeute qui termine devant Alexandre Cellier. Chez les dames, Dorothée Cuppers est intraitable avec ses adversaires et s’impose devant Charlotte Ayral et Nicole Desille.

Sur le 12 kilomètres, Geoffrey Vanderstraeten, gembloutois, est le premier à rallier la ligne d’arrivée. " Ce sont mes chemins d’entraînement et après avoir repéré le parcours cette semaine, je décide de m’aligner sur une distance un peu plus longue que d’habitude. Je suis ravi de signer une première victoire sur cette distance ", raconte celui qui fait la différence sur Lorenzo Coniglio sur les portions bétonnées. Cécile Houbart l’emporte chez les dames, devant Isabelle Reuter et Morgane Mackelbert.

Sur le 6 kilomètres, le premier à franchir l’arrivée, c’est Jean-Marc Culot. Il devance deux petits jeunes, Tristan Dubois et Liam Delafontaine. Chez les filles, belle bagarre entre deux sœurs, Ninon et Maé Dohn, finalement remportée par Ninon.

Résultats

6 kilomètres

12 kilomètres

20,6 kilomètres

