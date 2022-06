Sur les 7km, Théo Suray, habitué aux plus hautes marches du podium s’est fait détrôner par Nicolas Maron pour 35 secondes. Jean-Yves Delarge complète le podium de la moyenne distance. Chez les dames, la victoire est une fois de plus revenue à Virginie Grégoire. " Le Jogg’in Noiseux, c’est une très belle course, qui se déroule sous la chaleur. J’ai démarré en tête tout en essayant de garder une belle foulée. J’avais aussi l’envie de garder un peu de forces pour le lendemain, où je m’alignais sur une épreuve à Couthuin ", commente la gagnante, lauréate devant Aurélie Rome et Emma Bonesire.

Nouvelle petite surprise sur la longue distance avec la victoire de Michel Mathot devant le vainqueur de l’épreuve de Sinsin il y a 15 jours, Jonathan Xhardez, et Erwin Vandervost. Marie-Eve Robert, Cindy Crouquet et Séverine Melot ont été les meilleures athlètes féminines de ce 11,5km. Cette manche de Noiseux était la dernière du challenge en province de Namur. Les huit suivantes se déroulent dans la province du Luxembourg.

3,2 kilomètres

1. Huchez Kévin 00:11:36, 2. Ryon Emma 00:15:23, 3. Cop Théo 00:15:25, 4. Cop Louis 00:16:28, 5. Cop Thomas 00:16:35, 6. Ryon Jean-Christophe 00:17:23, 7. Lesure Anaïs 00:20:55, 8. Fraikin Cilia 00:21:27, 9. Didion Lya 00:22:33, 10. Deputter Marie 00:26:32, 11. Lejeune Noëlle 00:26:34, 12. Mainguet Jean-Marie 00:26:36, 13. Ringlet Annabelle 00:27:12, 14. Nutal Céline 00:27:21

6,9 kilomètres

1. Maron Nicolas 00:24:15, 2. Suray Théo 00:25:40, 3. Delarge Jean-Yves 00:28:10, 4. Devillet Anthony 00:28:12, 5. Denis Maxime 00:29:09, 6. Erauw Boris 00:30:18, 7. Saintviteux Quentin 00:30:43, 8. Franck Christian 00:32:27, 9. Monseur Philippe 00:32:35, 10. Pihart Hugo 00:33:09, 11. Milazzo Baptiste 00:33:12, 12. Xhardez Ethan 00:33:14, 13. Hastray Loïs 00:33:23, 14. Meert Peter 00:33:30, 15. Gregoire Virginie 00:33:45, 16. Zava Arsène 00:33:47, 17. Lesure Florent 00:34:15, 18. Tournay Lucien 00:34:22, 19. Berthe Nathanaël 00:34:34, 20. Petit Florian 00:34:36, 21. Vanoverschelde Lionel 00:34:40, 22. Garnier Thibault 00:34:44, 23. Ludwig Théo 00:35:10, 24. Rome Aurélie 00:35:20, 25. Warny Tom 00:35:50, 26. Lorent Perry 00:35:54, 27. Denis Vincent 00:35:57, 28. Leodet Julien 00:35:59, 29. Lambert Serge 00:36:19, 30. Triffaux Luc 00:36:28, 31. Bertrand Diego 00:36:29, 32. Warny Dimitri 00:36:37, 33. Bertrand Matéo 00:36:48, 34. Nossaint Philippe 00:37:03, 35. Bonesire Emma 00:37:12, 36. Meunier Florian 00:37:39, 37. Assenmacker Tiphany 00:37:42, 38. Sevrin Bernard 00:37:56, 39. Dieudonne Richard 00:38:07, 40. Milazzo Boris 00:38:29, 41. Dupiereux Thomas 00:39:24, 42. Gregoire Nancy 00:39:32, 43. Lardau Nicolas 00:39:55, 44. Tistaert Aurélien 00:39:58, 45. Lesure Olivier 00:40:03, 46. Blaise Alain 00:40:07, 47. Welvaert Jules 00:40:13, 48. Colson Valentine 00:40:17, 49. Gruslin Daniel 00:40:19, 50. Lejeune Laura 00:40:53, 51. Dieudonne Alain 00:40:57, 52. Dufoing Cyril 00:41:14, 53. Mostade Celine 00:41:26, 54. Mottet Elisabeth 00:42:13, 55. Schleister Marie-Flore 00:42:27, 56. Mathieu Morgane 00:42:49, 57. Godinache Stéphane 00:43:00, 58. Foucart Lucas 00:43:16, 59. Decatelle Fred 00:43:31, 60. Marteau Louise 00:43:34, 61. Lemaire Mathéo 00:43:36, 62. Delacharlerie Sarah 00:44:15, 63. Delacharlerie Sylvie 00:44:16, 64. Haufroid Jean-Marc 00:44:20, 65. Barbion Mélodie 00:44:53, 66. Seret Renaud 00:45:12, 67. Wattiez Raphaëlle 00:45:28, 68. Laffineur Léa 00:45:40, 69. Fonck Loreen 00:46:13, 70. Fievet Renelde 00:46:23, 71. Vincart Christian 00:46:34, 72. Verrier Julie 00:46:38, 73. Colas Carine 00:46:43, 74. Tissot Morgane 00:47:02, 75. Gillard Henri 00:48:28, 76. Lemaire Vincent 00:48:31, 77. Didion Magali 00:48:41, 78. Maree Dimitri 00:48:49, 79. Matriche Katty 00:49:03, 80. Docquier Véronique 00:49:04, 81. Lagrotteria Angela 00:49:13, 82. Roba Hélène 00:49:14, 83. Demeulemaere Sabine 00:49:17, 84. Detroz Aubryne 00:49:28, 85. Wery Isabelle 00:49:34, 86. Boulanger Marie-Pierre 00:49:52, 87. Depetter Roger 00:50:31, 88. Kinet Caroline 00:50:43, 89. Noirhomme Benjamin 00:50:45, 90. Leboutte Vinciane 00:50:58, 91. Molitor Nathalie 00:51:26, 92. Dussart Nicole 00:51:48, 93. Dubois Denghien Annick 00:51:51, 94. Ceuppens Elise 00:52:49, 95. Denis Chris 00:52:53, 96. Romedenne Line 00:53:23, 97. Pire Nadia 00:53:27, 98. Meftahi Najat 00:53:42, 99. Dock Céline 00:53:45, 100. Remacle Loïs 00:57:02, 101. Dosogne Vinciane 00:57:42, 102. Zimmer Carine 00:58:16, 103. Previtali Alain 00:58:17, 104. Fourny Philippe 00:58:30, 105. Lambotte Jean-Bernard 01:01:30, 106. Dieudonne Lali 01:06:09, 107. Vanlintrout Haëly 01:06:14

11,5 kilomètres

1. Mathot Michel 00:40:30, 2. Xhardez Jonathan 00:40:31, 3. Vandervorst Edwin 00:43:25, 4. Etienne Marvin 00:43:29, 5. Lambert Ludovic 00:45:00, 6. Carpentier Alexandre 00:45:23, 7. Mottet Philippe 00:46:07, 8. Liegeois David 00:47:24, 9. Annet Gaëtan 00:47:44, 10. Samar De Bozee Louis 00:47:53, 11. Detroz Julien 00:48:15, 12. Dubois Philippe 00:48:52, 13. Chaboteaux Nicolas 00:49:38, 14. Remacle Thierry 00:49:53, 15. Maniet Fabian 00:50:17, 16. Vanhulst Benjamin 00:51:03, 17. Courard Fabian 00:51:09, 18. Molitor André 00:51:52, 19. Côte Henry-François 00:51:58, 20. Robert Arnaud 00:52:36, 21. Lempereur Martin 00:52:38, 22. Borsus Charly 00:52:40, 23. Nutal Valentin 00:52:50, 24. Marechal Dimitri 00:52:55, 25. Bodart Francis 00:53:14, 26. Pierre Bernard 00:53:38, 27. Francois Jean 00:54:20, 28. Servais Stéphane 00:54:47, 29. Marenne Bruno 00:55:15, 30. Goffin Amory 00:55:22, 31. Delforge Jean-Luc 00:55:28, 32. Godts Martin 00:55:31, 33. Monzee Jonathan 00:55:34, 34. Vancutsem Valentin 00:56:30, 35. Martin Michel 00:56:46, 36. Gillard André 00:56:58, 37. Carpe Joël 00:57:11, 38. Robert Marie-Eve 00:57:20, 39. Olivier Kevin 00:57:52, 40. Remacle Léon 00:57:58, 41. Yunck Franck 00:58:03, 42. Crouquet Cindy 00:58:20, 43. Cornette Philippe 00:58:23, 44. Marot Augustin 00:58:25, 45. Simonis Pierre 00:58:38, 46. Marthoz Damien 00:58:53, 47. Romedenne Benoît 00:58:56, 48. Lardot Renaud 00:59:00, 49. Melot Séverine 00:59:02, 50. Klinkenberg Regis 00:59:20, 51. Collot André 01:00:19, 52. Ludwig Raphaël 01:00:37, 53. De Hepcee Bruno 01:00:41, 54. Maurin Nathalie 01:00:44, 55. Louis Aline 01:00:55, 56. Ruelle Gaëtan 01:01:02, 57. Dejet Vincent 01:02:08, 58. Jobe Eric 01:02:22, 59. Buron Chantal 01:02:38, 60. Laloux Laurence 01:03:15, 61. Vandycke Iuan 01:03:26, 62. Vanbelle Sophie 01:03:46, 63. Durdu Marylène 01:03:53, 64. Bernier Nicolas 01:03:57, 65. Godefroid Gaëtan 01:04:05, 66. Andre Caroline 01:04:11, 67. Legrand Delphine 01:04:12, 68. Jacquet Marc-Antoine 01:05:19, 69. Dieudonne Pascaline 01:05:50, 70. Limet Eric 01:05:58, 71. Lissoir Cédric 01:06:17, 72. Daoust Jean-Marie 01:06:18, 73. Cheron Philippe 01:06:32, 74. Holdsworth Andy 01:06:46, 75. Latteur Anne 01:07:23, 76. Vanbelle Gilbert 01:07:25, 77. Reynders David 01:07:28, 78. Dupiereux François 01:07:34, 79. Raskin Sylviane 01:08:25, 80. Streber Fernand 01:08:34, 81. Clemens Yves 01:09:49, 82. Wijngaarden Guido 01:10:40, 83. De Hemptinne Frédéric 01:11:01, 84. Bertrand Fabienne 01:11:34, 85. Dimauro Audrey 01:12:35, 86. Cosme Vincent 01:12:36, 87. Jehae Mélinda 01:12:51, 88. Carly Marylène 01:14:28, 89. Hoggart Matthieu 01:16:20, 90. Laffineuse Romy 01:17:10, 91. Jeanjot Lizzie 01:18:29, 92. Goffin Bénédicte 01:18:40, 93. Dernier Jean-Marc 01:19:46, 94. Lacave Mathieu 01:21:37, 95. Rousseau Alex 01:21:39, 96. Honore Dominique 01:23:28, 97. De Borrekens Alexis 01:24:22, 98. Tivisse Yannick 01:24:24, 99. Petit Edmond 01:24:58, 100. Collard Mathilde 01:25:43, 101. Rowies Christine 01:26:32, 102. Lizen Adèle 01:27:47, 103. Monfort Hugo 01:27:48