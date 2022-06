Denée joue les premiers rôles avec sa deuxième équipe

L’équipe fanion, qui évolue en promotion C avec les clubs de la Dinamo, connaît un début de saison compliqué. " On avait réussi à reconstruire avec des joueurs d’expérience, mais on n’est pas épargnés par les blessures. Pour des raisons de santé, Christophe Lambert a été contraint de ranger le gant et Logan Colot ne pourra sans doute plus jouer."

La seconde formation joue par contre les premiers rôles en régionale 2 C. " Une équipe composée de plusieurs jeunes, encadrés par des joueurs chevronnés. La moyenne d’âge est de 21 ans. L’objectif est de les aider à prendre de la bouteille, pour intégrer, à termes, la promotion. Je ne serais ainsi plus contraint de courir pour transférer. Dans cette équipe, on lance aussi Julian Defoy, 17 ans. Cadet, il joue chaque fois une armure."

Les Denéens, qui n’ont connu que deux défaites, face à Acoz, et Silenrieux A, visent la montée en R1, voire le titre.