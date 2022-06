Parti en solitaire, accompagné d’un guide à vélo, Martin Clobert, l’athlète malvoyant, a rapidement fait le trou sur ses adversaires et décroché la victoire, sur le 5km, devant Matteo Cadelli et Pierre Michels. " C’est un parcours roulant avec quelques relances. Je continue ma préparation pour réaliser un 5000 mètres sur piste, en handisport, tout en savourant cette première victoire de la saison ", précise le Bois-de-Villersois. Chez les dames, la compagne de Martin, Anne-Sophie Delhougne, s’est imposée de plus d’une minute sur Kelly Marcq et Kelly Martin.

Slogan respecté pour Marinx

Sur les 12 bornes, c’est Bastien Marinx qui a rallié l’arrivée en premier, devant Sylvain Baudouin et Gregory Moors. " C’est ma 5e ma participation et ma 5e victoire à Lustin, pour mon plus grand plaisir. Pourtant, je n’avais pas mis toutes les chances de mon côté en participant à la kermesse la veille" , s’amuse Bastien. Chez les dames, alors qu’elle prépare son départ (définitif?) pour les Vosges, Stéphanie Cappelle s’est imposée peut-être une dernière fois à la maison. " Je partais dans l’idée de la faire calme car j’avais encore les 24km de l’OHM Trail dans les jambes. J’ai accéléré progressivement, me sentant de mieux en mieux, malgré l’exigence du parcours ", précise celle qui termine devant Camille Mokeddem et Caroline Orban.

Sur le 19km, retour à la compétition gagnant pour Diego Cadelli, qui évolue à domicile également. " Le tracé est assez exigeant et varié. J’ai imprimé mon rythme dès le début pour éviter de subir celui des autres. Je me suis retrouvé seul quasiment du début à la fin." Le Lustinois termine avec 19 minutes d’avance sur Benjamin Lecrenier et Thomas Carlier. Chez les dames, le podium est composé de Wendy Scolas, Elodie Urbain et Annabelle Arquin. Sur la plus longue distance (26km), les premières places reviennent à Dimitri De Vleeschauwer et Maelle Levacq.

5 kilomètres

1. Clobert Martin 00:18:58, 2. Cadelli Matteo 00:19:10, 3. Michels Pierre 00:19:10, 4. Alexandre Antoine 00:19:10, 5. Hogge Edouard 00:19:14, 6. Delhauteur Audric 00:19:17, 7. Van Landschoot Michiel 00:19:55, 8. Bauret Guillaume 00:20:05, 9. Delhougne Anne-Sophie 00:22:33, 10. Farineau Florentin 00:23:30, 11. Pignolet Romain 00:23:39, 12. Marcq Kelly 00:23:48, 13. Martin Kelly 00:24:13, 14. Detrixhe Louis 00:24:14, 15. Humblet Bruno 00:24:17, 16. Lewis Gwennaëlle 00:24:30, 17. Systermans Nicolas 00:24:33, 18. Faes Claire 00:24:33, 19. Pierson Nicolas 00:24:46, 20. Herman Theo 00:24:52, 21. Despontin Pauline 00:25:12, 22. Rouhart Daniel 00:25:39, 23. Caprin Hyppolite 00:26:06, 24. Stenhouse Quentin 00:26:11, 25. Chevalier Colin 00:26:13, 26. Mostenne Louise 00:26:16, 27. Henrion David 00:26:28, 28. Caprin Jean François 00:26:37, 29. Pierson Charlie 00:26:40, 30. Poncelet Tristan 00:27:07, 31. Joyeux Gaetan 00:27:24, 32. Dalechamps Luc 00:27:24, 33. Lambert Joachim 00:27:26, 34. Maillis Julie 00:27:26, 35. Dethier Fabrice 00:27:27, 36. Leturcq Fabrice 00:28:08, 37. Harbonnier Didier 00:28:22, 38. Chiliade Vicky 00:28:39, 39. Mansvelt Charlotte 00:28:53, 40. Alexandre Bernard 00:29:10, 41. Schallenbergh Gregory 00:29:10, 42. Stevens Jean-Yves 00:29:19, 43. Crepin David 00:29:21, 44. Collignon Marie 00:29:27, 45. Charlier Isaline 00:29:37, 46. Lequeux Audrey 00:29:46, 47. Heyman Victoria 00:29:47, 48. Goffaux Justine 00:29:50, 49. Michaux Virginie 00:29:52, 50. Delire Luc 00:29:58, 51. Hubert Christophe 00:30:00, 52. Coubeau Jeanne 00:30:01, 53. Vidotto Marie 00:30:01, 54. Damante Mauro 00:30:11, 55. Wilmart Hugo 00:30:36, 56. Courtois Sandrina 00:30:53, 57. Chevalier Stephanie 00:31:10, 58. Bury Alexandra 00:31:18, 59. Denis Anne 00:31:19, 60. Wilmart Bruno 00:31:21, 61. Jacques Marie 00:31:23, 62. Legardien Marie 00:31:23, 63. Jansen Lola 00:31:23, 64. Pholien Laurence 00:31:29, 65. Van Kelst Camille 00:31:34, 66. Patris Francois 00:32:07, 67. Mwinda Lionel 00:32:35, 68. Caprin Theophile 00:32:38, 69. Goffaux Eric 00:32:49, 70. Stevens Catherine 00:33:14, 71. Caussin Axel 00:33:17, 72. Bodart Pep 00:33:43, 73. Poncelet Benoit 00:34:18, 74. Kinzinger Sabine 00:34:34, 75. Botte Virginie 00:34:37, 76. Carpent Isabelle 00:34:39, 77. Parent Cecile 00:34:44, 78. Delvaux Thibault 00:34:51, 79. Delvaux Sebastien 00:34:52, 80. Damante Angelo 00:34:57, 81. Noel Elodie 00:34:58, 82. Galand Catherine 00:35:07, 83. Gendebien Arnaud 00:35:47, 84. Vanderstichelen Antoine 00:35:48, 85. Ramboux Emilie 00:35:48, 86. Jossin Axelle 00:36:24, 87. Chapelle Gregory 00:36:33, 88. Thomas Sylvia 00:36:42, 89. Damante Emma 00:36:55, 90. Meynard Alice 00:37:04, 91. Rigatti Anne 00:37:41, 92. Douxfils Julie 00:37:43, 93. Collin Sophie 00:38:01, 94. Detry Melissa 00:38:01, 95. Poncelet Jeanne 00:38:05, 96. Stenhouse Céline 00:38:05, 97. Mosseray Charlotte 00:38:15, 98. Balsaux Carole 00:38:18, 99. Weyders Marcel 00:38:24, 100. Ulbrich Michel 00:38:26, 101. Hardenne Adeline 00:38:58, 102. Goffaux Brigitte 00:39:02, 103. Deleplanque Florence 00:39:20, 104. Coubeau Lucie 00:39:20, 105. Bajard Flori 00:39:57, 106. Hobe Martine 00:40:12, 107. Leblanc Marie-Agnes 00:41:23, 108. Cassart Catherine 00:42:14, 109. Pirson Patrice 00:42:53, 110. Cichon Julie 00:44:14

12 kilomètres

1. Marinx Bastien 00:42:57, 2. Baudoin Sylvain 00:50:22, 3. Moors Gregory 00:51:56, 4. Herman David 00:52:01, 5. Cordier Rony 00:52:15, 6. Marinx Clement 00:52:17, 7. Lejeune Gregoire 00:52:47, 8. Lizen Lionel 00:54:43, 9. Van De Velde Gieljan 00:54:53, 10. Pire Maxime 00:54:54, 11. Francois Christopher 00:55:01, 12. Cliche Christophe 00:55:03, 13. Biname Florent 00:55:08, 14. Le Clef Alexis 00:55:22, 15. Detry Jean-Sebastien 00:56:47, 16. Dubois Pascal 00:56:52, 17. Cappelle Stephanie 00:57:07, 18. Rahier Luc-Olivier 00:57:24, 19. Coquette Martin 00:57:39, 20. Preve Samuel 00:58:23, 21. Lefebvre Laurent 00:59:02, 22. Ossemann Thomas 00:59:10, 23. Oguz Muza 00:59:15, 24. Pairoux Christophe 01:01:25, 25. Binet Loic 01:03:39, 26. Monjoie Pierre 01:03:47, 27. Ladouce Sebastien 01:04:16, 28. Mokeddem Camille 01:05:33, 29. Mossiat Julien 01:06:02, 30. Orban Caroline 01:06:52, 31. Somville Vincent 01:06:54, 32. Marot Caroline 01:06:57, 33. Messe Gerard 01:06:57, 34. Degraeve Cindy 01:07:07, 35. Hastir Anne-Julie 01:07:14, 36. Simon Amandine 01:07:19, 37. Gillis Geoffroy 01:07:28, 38. Brichet Arthur 01:07:32, 39. Melchior Benjamin 01:07:35, 40. Genin Kathleen 01:07:36, 41. Huybens Luc 01:07:47, 42. Pourignaux Yves 01:07:48, 43. Voos Philippe 01:08:08, 44. Patris Perrine 01:08:24, 45. Morel-Jean Maximilien 01:08:27, 46. Kapenda Randolph 01:08:30, 47. Belie Didier 01:08:59, 48. David Simon 01:09:18, 49. Hubot Julie 01:09:30, 50. Billiaux Marie 01:09:47, 51. Demaret Olivier 01:09:48, 52. Rousseau Christophe 01:10:22, 53. Cardolle Thierry 01:10:22, 54. Duval Regis 01:10:48, 55. Hanet Francois 01:10:57, 56. Witsel Valery 01:11:16, 57. David Clara 01:11:18, 58. Parent Eline 01:11:26, 59. Honnay Laurent 01:11:36, 60. Piraux Dimitri 01:11:41, 61. Ribera D’Alcala Alessandra 01:11:57, 62. Catilina Lionel 01:12:03, 63. Stassart Floriane 01:12:09, 64. Nicolay Matthieu 01:12:09, 65. Waerenburgh Michael 01:12:11, 66. David Pauline 01:12:12, 67. Bodart Jean-Claude 01:13:43, 68. Nopens Maxime 01:14:07, 69. Brouir Louise 01:14:20, 70. Lambrechts Jeremie 01:14:21, 71. Leturcq Florian 01:15:08, 72. Lefebvre Nicolas 01:15:16, 73. Patris Antoine 01:15:26, 74. Van Binst Pierre-Alexandre 01:15:35, 75. Gillis Audrey 01:15:41, 76. Esmieu Stephanie 01:15:54, 77. Ricour Stephane 01:15:54, 78. Anceau Quentin 01:16:45, 79. Daoust Florent 01:16:48, 80. Grilli Gloria 01:17:12, 81. Douillet Michel 01:17:47, 82. Jassogne Claudy 01:18:02, 83. Patris Bastien 01:18:35, 84. Crevits Manon 01:18:37, 85. Dewandre Eleonore 01:18:51, 86. Macors Cathy 01:19:20, 87. Damoiseaux Claire 01:20:03, 88. Arquin Sophie 01:20:04, 89. Olivier Celine 01:20:10, 90. Laviolette Marianne 01:20:20, 91. Mac Stephane 01:20:57, 92. Abandonne Katelyn 01:21:01, 93. Godard Xavier 01:21:05, 94. Coria Christine 01:21:10, 95. Vincart Isabelle 01:21:10, 96. Sinet Catherine 01:21:18, 97. Taziaux Geneviève 01:21:19, 98. Lava Stecy 01:21:27, 99. Loiseau Jordan 01:21:43, 100. Demongeot Nathalie 01:21:50, 101. Ruyssen Charlotte 01:21:56, 102. Forthomme Maxime 01:21:56, 103. Hautier Catherine 01:21:59, 104. Corbiaux Benjamin 01:22:00, 105. Burton Patricia 01:22:31, 106. Benoit Patricia 01:23:28, 107. Sainvitu Caroline 01:23:32, 108. Poncelet Lloyd 01:23:58, 109. Hennuy Johan 01:24:05, 110. Aoust Jean-Philippe 01:24:11, 111. Steyaert Charlotte 01:24:16, 112. Fivet Catherine 01:24:40, 113. Duterme Fabrice 01:24:40, 114. Evrard Benjamin 01:24:59, 115. Maes Veroniquje 01:25:09, 116. Dehant Anne-Pascale 01:25:52, 117. Leonard Olivier 01:26:37, 118. Coquette Marilynne 01:26:56, 119. Stevens Eddy 01:27:15, 120. Demeyer Jonathan 01:27:16, 121. Maes Julie 01:27:27, 122. Verenne Timothee 01:28:14, 123. Duprez Sylvie 01:29:06, 124. Brichet Thomas 01:29:40, 125. Tory Sarah 01:29:52, 126. De Brouwer Marie-Elisabeth 01:30:15, 127. Ernst Pauline 01:30:15, 128. Demoulin Maxime 01:34:16, 129. Forthomme Celie 01:34:18, 130. Merveille Priscilla 01:34:20, 131. Balade Nathalie 01:34:22, 132. Nicolas Sylvie 01:34:22, 132. Gillard Jeannette 01:34:32, 134. Verenne Johnny 01:37:36

19 kilomètres

1. Cadelli Diego 01:31:03, 2. Lecrenier Benjamin 01:49:01, 3. Carlier Thomas 01:50:44, 4. Dekaise Remy 01:50:48, 5. Leprince Julian 01:51:55, 6. Zeerards Quentin 01:52:05, 7. Hance Thibaut 01:52:49, 8. Martinez David 01:53:03, 9. Darte Eric 01:53:04, 10. Dervaux Philippe 01:54:06, 11. Darte Didier 01:54:23, 12. Naze Jean-Bernard 01:54:59, 13. Delanghe Kevin 01:55:30, 14. Delanghe Alan 01:55:39, 15. Naveau Guillaume 01:56:19, 16. Potier Frederic 01:56:45, 17. Quintin Frederic 01:58:01, 18. Scolas Wendy 01:58:40, 19. Lejeune Patrick 01:59:32, 20. Georges Jordane 01:59:46, 21. Urbain Elodie 01:59:49, 22. Donnay Cédric 02:00:07, 23. Holderbeke Youri 02:00:35, 24. Arquin Annabelle 02:04:43, 25. Dewandre Thomas 02:04:45, 26. Miler Dany 02:05:01, 27. Bernard Eric 02:05:01, 28. Heymans Diane 02:05:46, 29. Jacquet Bastien 02:06:44, 30. Dendoncker Nicolas 02:06:53, 31. Dujardin Sebastien 02:06:53, 32. Van Caekenberghe Amelie 02:07:32, 33. Renard Delphine 02:10:46, 34. Dejonge Kevin 02:11:49, 35. Petit Jauma 02:12:45, 36. Lietar Francois 02:12:47, 37. Gys Hans 02:13:51, 38. Plompteux Armande 02:14:06, 39. Pages Nicolas 02:15:20, 40. Hubert Jean-Benoit 02:17:06, 41. Legendre Ninon 02:17:21, 42. Legendre Mitouan 02:17:22, 43. Nyssen Arnaud 02:18:01, 44. Lambrechts John 02:19:21, 45. Leo Francois 02:19:43, 46. Bernard Fabian 02:20:12, 47. Barbier Frederic 02:22:07, 48. Demoulin Brigitte 02:22:11, 49. Ait Iftene Hakim 02:22:35, 50. Pirotte Nicolas 02:22:36, 51. Palin Isabelle 02:22:55, 52. Borbouse John 02:23:12, 53. Peters Julie 02:23:16, 54. Puffet Denis 02:23:46, 55. Frederick Christophe 02:23:48, 56. Jockir Jeremy 02:24:06, 57. Biernaux Benoît 02:25:16, 58. Calus Nathanael 02:26:09, 59. Ronveaux Alain 02:31:11, 60. Jemine Emilie 02:31:36, 61. Bassibei Laurence 02:31:44, 62. Van Enst Luc 02:31:54, 63. Moreau Christophe 02:33:02, 64. Filisetti Jean-Marie 02:33:26, 65. Lanthier Marie-Helene 02:34:28, 66. Lanthier Nicolas 02:34:44, 67. Charloteaux Benoit 02:36:01, 68. Laloux Cedric 02:36:01, 69. Rousseau Sébastien 02:37:47, 70. Lacheron Maxime 02:39:07, 71. Davister Cristelle 02:39:42, 72. Lhermitte Natacha 02:40:37, 73. Denil Ludivine 02:43:29, 74. Gossuin Yves 02:44:08, 75. Coubeau Laurent 02:44:20, 76. Medaets Alizee 02:44:41, 77. Tasinaux Flore 02:46:11, 78. Filee Veronique 02:47:21, 79. Werland Roland 02:47:21, 80. Morin Frederic 02:49:02, 81. Gendarme Philippe 02:49:28, 82. Williaume Eric 02:49:32, 83. Chapelle Vincent 02:50:22, 84. Delvaux Philippe 02:52:35, 85. Martin Maïté 02:55:58, 86. De Vos Olivier 02:55:59, 87. Barbaix Michel 02:55:59, 88. Stache Florence 02:56:20, 89. Stache Carole 02:56:20, 90. Gillain Jean-Yves 02:59:02, 91. Leon Didier 03:04:52, 92. Ancia Anne 03:18:27, 93. Trifin Marie-Eve 03:19:17, 94. Bieva Jean-Marc 03:35:24

26 kilomètres

1. De Vleeschauwer Dimitri 02:15:29, 2. Henry Valentin 02:17:29, 3. Kelleter Bruno 02:23:18, 4. Hebette Dominique 02:24:59, 5. Guerlement Nicolas 02:25:16, 6. Leissner Etienne 02:26:45, 7. Heine Laurent 02:29:16, 8. Leroy Thomas 02:29:44, 9. Lanners Patrick 02:32:38, 10. Bricheux Benjamin 02:33:50, 11. Verplancke Regis 02:34:07, 12. Vanderlinden Marc 02:34:33, 13. Jasselette Arnaud 02:36:04, 14. Losseau Brice 02:36:59, 15. Bevernaegie Chris 02:37:18, 16. Lemire Laurent 02:37:50, 17. Levacq Maelle 02:38:27, 18. Joyeux Alexandre 02:39:05, 19. Lambert Romain 02:39:05, 20. Van Tiggelen Charles 02:39:06, 21. Tassenoe Thomas 02:39:15, 22. Laine Julien 02:43:12, 23. Marechal Christophe 02:43:21, 24. Pirenne Marc 02:44:04, 25. Castermans David 02:44:57, 26. Gilson Brieux 02:45:35, 27. Denis Arnaud 02:46:08, 28. Ligot Noa 02:46:17, 29. Perin Julien 02:46:54, 30. Waeyenbergh Maxime 02:50:01, 31. Vanlancker Celine 02:50:02, 32. Lahaut Steve 02:52:41, 33. Lanouguere Remi 02:55:59, 34. Clinet Philippe 02:58:02, 35. Cuvelier Serge 02:58:10, 36. Bouvier Benoit 02:58:46, 37. Beugnies Thomas 02:59:32, 38. Artoisenet Nicolas 02:59:59, 39. Marsin Gaetan 03:01:26, 40. Collard Cedric 03:02:10, 41. Baudoux Catherine 03:03:43, 42. Kivits Geneviève 03:04:54, 43. Huppertz Gaétan 03:08:32, 44. Cogels Fabienne 03:10:05, 45. Lestrate Olivier 03:10:06, 46. Ansias Pierre-Yves 03:10:07, 47. Lestrate Gabriel 03:10:07, 48. Labenne Sophie 03:14:23, 49. Dandoy Stephane 03:14:41, 50. Leroy Fabian 03:14:49, 51. Squilbin Olivier 03:16:13, 52. Gregoire Claude 03:20:30, 53. Mouchet Jean-Pierre 03:25:05, 54. Servais Berengere 03:25:05, 55. Canon Mathieu 03:25:25, 56. Van Poppel Thierry 03:25:27, 57. De Cremer Kris 03:29:21, 58. Melange Alex 03:32:22, 59. Moise Denis 03:35:14, 60. Thiroux Steffi 03:35:15, 61. Ducoron Laurence 03:43:42, 62. Bureau Caroline 03:43:43, 63. Delbouille Thierry 03:50:19, 64. Chartier Stephanie 03:54:01, 65. Van Yck Christophe 03:59:15, 66. Vannoorenberghe Bernard 03:59:15