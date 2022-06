Trop de déchets namurois

Les Senzeillois s’alignent sans Eddy Charloteaux, remplacé au fond par Gaëtan Charloteaux. Les visités empochent les deux premiers jeux. St-Marc, via Guidon et Pairoux, recolle et s’isole à 4-6. « Sur le rectangle, on ne répondait pas, reconnaît Jordan Jassogne. Nous avons aussi eu un peu trop de déchets sur le tamis. » À leur tour, les Namurois fautent à sept reprises au service et Senzeilles en profite pour renverser la vapeur à 8-6. Au second acte, les visiteurs commettent davantage de fautes. Laurent Gobron, au grand, retrouve son coup de gant, avec cinq rechas entre les perches. Senzeilles s’isole à 10-7 et approche du but à 12-8. St-Marc, où Adrien Pairoux a remplacé Briot à 9-7, accroche un dernier jeu, avant de baisser pavillon. DO