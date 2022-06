St-Denis rejoint Meux en tête

St-Servais 4 – Fosses 0 arr.

Les Namurois saluaient le retour de Génicot, tandis que Cornille était toujours blessé. À 4-0, sous une pluie battante, l’arbitre arrêta logiquement les hostilités. La lutte se poursuivra le 24 juin, à 18h30.

Miavoye 13 – Denée 5

Les Denéens font illusion jusqu’à 3-3. Sous l’impulsion de Brouir, remplaçant Mansour au fond et bien épaulé par Merveille et D. Pairoux, les Walhérois alignent cinq jeux (8-3). Lambert, bien inspiré à la frappe et à la livrée, relance les visités à 12-5. Un rechas entre les perches de D. Pairoux à 40-40 entérine le carton plein des visités.

Havrenne 6 – Meux 13

Sans J. Jaumotte, blessé, et malgré le retour de Halin, les Rochefortois ont dû se contenter de sauver la mise. Le jeune F. Lavis, au pivot, fut le seul à sortir du lot. Emmenés par l’intouchable Zicot au grand milieu, les Meutis inscrivirent 0-3, 2-5 et 5-11, avant de concéder le point. "Une remise en question s’impose, car nous donnons trop de jeux à l’adversaire, en multipliant les baraques", souligne Jérémy Jaumotte.

Purnode 13 – Sovet 3

Vander Elst, blessé, sort après trois jeux et est remplacé par Léonet, qui n’a, ni son sac, ni de gant, si bien que Vincent doit s’aligner blessé. Face à des Cinaciens sans âme, les Brasseurs font la différence par J. Buzin, Denis et Cat, à la place d’A. Buzin.

Meux 11 – St-Denis 13

Devant une bonne chambrée, les Meutis prennent un départ de choix (3-1 et 4-3). Plus réguliers sur le tamis et puissants au rechas, les Dionysiens renversent la donne (4-7). Meux se rebiffe à la reprise, mais ne parvient pas à résorber son retard, tandis que Lecocq est intouchable à St-Denis.

Nil – Fosses r.

Au retour de leur lutte à St-Denis, les Nilois Simon et Sauvenière ont été victimes d’un accident de la route, à Leignon. Si le conducteur est indemne, Sauvenière serait blessé aux cervicales et sa saison compromise. La lutte se jouera le samedi 18 juin, à 16h.

Havrenne 13 – Denée 3

Les lanterniers s’accrochent jusqu’à 5-2. Malgré les absences des frères Jaumotte et de Guyot, les Havrennois, emmenés par la paire Halin-Frérotte, cartonnent.

Sovet 4 – Miavoye 13

Quasi dans leur jardin, Damien et Nathan Pairoux ont survolé la partie avec la complicité de Merveille, Brouir et Michiels. En manque de répondant et avec la perte de 6 jeux de 40 partout, les Cinaciens accusent le coup.