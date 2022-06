Sart s’offre le duel au sommet

Sart 13 – Maubeuge 7

Maubeuge, qui se présentait avec Vincent Navaux, de la nationale 1, n’a pu repartir avec la victoire. Les Sartois, avec Loudèche et Thiry autoritaires sur le rectangle, opéraient la cassure (7-4). Les "Nordistes" tentaient d’éviter les frappeurs visités pour sauver le point à 10-6. Sart, plus régulier sur le tamis, concédait un dernier jeu à 12-7 avant de conclure.

Clermont 13 – Matagne 10

Avec Valentin Squélard, impérial sur le rectangle, Matagne file à 0-3. Les Clermontois, sous l’impulsion de Buidin, relèvent la tête pour renverser la vapeur (7-6). Les jeux vont en partage à la reprise. Les "Verts" haussent ensuite le ton pour signer une quatrième victoire de rang.

Thy 7 – La Louvière 13

Les "Loups", qui s’alignaient sans Steven Soquette, remplacé par Bombart, survolèrent la première armure pour filer à 2-7. Avec David Mine, intraitable au pivot avec 9 rechas entre les perches, La Louvière approcha du but à 4-12, mais ne put repartir avec les trois points.

Vodelée 13 – Maubeuge 9

Supérieur dans tous les secteurs, Vodelée s’isole à 7-2, au repos. Au second acte, les Frontaliers approchent du but à 12-4. Maubeuge allonge alors le tir et profite des erreurs au service et au rechas des visités pour sauver le point. En seconde armure, Gerboux, malade, a cédé le relais à Rifflet.