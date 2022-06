Le leader termine en force

Ce duel au sommet a tenu toutes ses promesses. Au premier acte, les Warnantais, plus performants sur le rectangle avec 11 rechas entre les perches, ont poussé dans leurs derniers retranchements les « Gadis », qui n’affichaient pas leur rendement habituel à la frappe, avec seulement 4 outres. Les jeux allèrent ainsi en partage et les Mosans réussirent à virer en tête (7-6). « On a joué avec notre bonheur, analyse Ludo Talevski. Sur le rectangle, Dombret et Étienne ont parfaitement assuré, mais on aurait dû mener 7-3 au repos. » Après la pause, les Fossois ont repris avec Doucet au fond, Sylvain Denis au grand milieu et Romuald Denis au petit. Mené 10-8 et 11-10, le leader ne tarda pas à hausser le ton sur le rectangle pour renverser la vapeur et signer une huitième victoire. DO