Aisemont et Senzeilles qualifiés pour Namur

À une semaine de la fin du premier tour, on connaît deux des quatre qualifiés pour le rendez-vous du 15 août, sur la Place St-Aubain. Aisemont, qui surfe sur la vague du succès depuis la saison, a ramené, non sans peine, les deux points du déplacement à Warnant. Menés 11-10, les « Gadis » ont modifié leur trio de frappe pour renverser la vapeur et signer un huitième succès. Les Aisemontois s’offraient ainsi le ticket pour la balle du Gouverneur avant de recevoir, ce lundi, Tangissart, la lanterne rouge, et de rafler la mise.