La Bovessoise a attiré pas moins de 157 amateurs de corrida samedi soir, sur un parcours de 2,5, 5 ou 7,5 kilomètres. La plus petite distance fut remportée par Noah Simon et Rosalie Noël. Jérôme Lechien et Emeline Piraux se montrèrent les plus efficaces sur la moyenne distance. Le 7,5 kilomètres vit la victoire de Sébastien Mahia et Céline Bailleux.

La Ronde de la Galette à Gedinne

Lors de la 7emanche du challenge Allures Libres des Ardennes, à la Ronde de la Galette, 124 joggeurs étaient de la partie. Tanguy Bihain et Marie-Alice Froidmont s’imposèrent sur la petite distance. Les deux plus forts, sur la longue distance de 10 kilomètres, ont été Alexandre Pochet et Delphine Dubois.

Nouvelle étape à Noiseux

Cette nouvelle manche du challenge Famenne Ardennes, organisée à Noiseux, a réuni 224 participants sur trois distances. La plus petite, de 3,2 kilomètres, fut remportée par Kévin Huchez et Emma Royon. Sur le 6,9 bornes, la victoire revint à Nicolas Maron et Virginie Grégoire. Michel Mathot et Marie-Eve Robert ont été les plus efficaces sur la plus longue distance de 11,5 kilomètres.

Faible participation au trail de Sambreville

C’est l’hécatombe à Sambreville, avec seulement 92 participants sur les 4 distances proposées. Sébastien Mahia et Sylvie Charue l’emportèrent sur le 5 kilomètres. Nathan Claus et Marie Pijcke se montrèrent les plus efficaces sur le 12 kilomètres. La victoire revint à Arnaud Vandendriessche et Nathalie Pondeville sur le 16 kilomètres, la distance la plus populaire. Sur le 27 kilomètres, Ahmad Mghari et Stéphanie Radelet ont décroché les premières places.

Succès pour la Djiblotine

Beau succès, pour la 15eédition de la Djiblotine, qui rentre cette année dans le Challenge Delhalle. Ils étaient 358 à prendre le départ sur le 6, le 12 ou le 20 kilomètres. La petite distance a vu la victoire de Jean-Marc Culot et Ninon Dohn. Geoffrey Vanderstraeten et Cécile Houbart ont explosé les chronos sur le 12 kilomètres. Sur la plus longue distance, Abdeslam El Metoui et Dorothée Cupers se sont montrés les plus rapides.

Beau plateau à Lustin

Ils étaient 404 à franchir la ligne d’arrivée du Lustirun, ce lundi matin. La petite distance de 5 kilomètres vit la victoire de Martin Clobert et Anne-Sophie Delhougne. Bastien Marinx et Stéphane Cappelle s’imposèrent sur le 12 kilomètres. Diego Cadelli et Wendy Scolas ont franchi la ligne d’arrivée en tête après 19 kilomètres. Sur la plus longue distance de 26 kilomètres, les premières places sont revenues à Dimitri De Vleeschauwer et Maelle Levacq.

Plus de 560 traileurs à Namur

Guillaume Lambotte et Sarah Tallier ont remporté la victoire sur la plus petite distance de 8 kilomètres. Sur le 16 kilomètres, Johan Goubau survola l’épreuve. Anaïs Oulukoff, ancienne gagnante du Challenge de la Ville de Namur, s’imposa chez les filles. Les courageux du 24 kilomètres étaient moins nombreux. Parmi eux, Renaud Poncin et Sophie Rulkin ont été les plus efficaces.

Et plus de 400 à la Walhéroise à Onhaye

Beau succès pour la Walhéroise, organisée à Onhaye, avec 424 traileurs sur des parcours de 8 à 54 kilomètres. Florian Howet et Aglaé Laloux s’imposèrent sur le 8 kilomètres. Une petite minute sépara Raf D’Hoore de ses adversaires sur le 15 kilomètres. Femke Brouwer l’emporta chez les dames. Les distances augmentaient pour Julien Tripnaux, avec toujours autant de succès sur le 25 kilomètres. Annick Teepe fut la plus rapide également. Sur le 52 bornes, victoire de Bo Hakan Nilsson et Shefi Xhaferaj.

Namurois en or aux Nationaux

Guillaume Deneffe, favori pour le titre national sur le 80 kilomètres de l’OHM Trail ce samedi, a terminé à la troisième place. Par contre, pour l’athlète de l’ACCo, Olivier Dulon, c’est une victoire dans sa catégorie et un titre de champion de Belgique sur le 80 kilomètres. Anne Seutin est vice-championne de Belgique sur le 35 kilomètres. Brigitte Demoulin décrocha, quant à elle, le titre national sur le 35 également.