Avec Mathieu Cornet, Rochefort est paré

Avec son CV, Mathieu est attendu. Il le sait. " Je vais tout donner pour mon nouveau club , insiste la nouvelle attraction du noyau. Il y a du talent dans ce groupe qui ne ferait pas tache plus haut. Mais ça ne suffit pas. J’ai aussi été transféré pour amener cette mentalité de gagneur. Dans une équipe, tout le monde est important et c’est primordial de rester concernés, même si on joue moins. Je parle beaucoup dans le vestiaire et je veillerai à ce que chaque joueur donne sa vie sur le terrain. "

«Pour du long terme»

En signant en D3, Mathieu se rapproche aussi de chez lui. " J’habite Barvaux et j’en ai un peu marre des trajets, j’ai donné dans ma carrière , confirme-t-il. Je pourrai profiter un peu plus des moments en famille ." Mais pas encore d’une retraite "dorée", même en D3. " Non, du tout. C’est clair que je ne viens pas pour rien non plus mais l’argent n’est pas ma motivation première. Je le répète, ce club voit à long terme et pas uniquement avec son équipe A. Je veux m’y investir sur la durée. Et sportivement, redescendre en D3 ne m’effraie pas. Je l’ai fait quand j’étais en D1 au GBApour aller à Givry, en Promotion. Et de là, ma carrière est repartie de plus belle."

Avec cette dixième recrue, Rochefort entamera le championnat avec une nouvelle étiquette d’équipe à battre. Un statut de grand favori qu’il faut pouvoir gérer. Ce qui n’a pas été le cas cette saison. Avec Cornet, Lentz, Saïd ou Lazitch, le président a mis le paquet et espère parvenir à ses fins. " L’équipe est complète, pleine d’expérience et de maturité mais de jeunesse et de magie également , se rassure Jeffrey Rentmeister, le directeur sportif. Il y a de la taille aussi. Et puis ce sont des joueurs qui ont faim de pousser le projet du club vers le haut ."L’arrivée de Mathieu Cornet clôture la campagne des transferts. " Sauf en cas de blessure ", conclut Jeffrey.