Chez les dames, les équipes de Namur et de Gembloux se retrouveront bien dans la même série (2A), avec neuf autres formations: Jeval, Helchteren, Riemst, Limal/Ottignies, Stevoort, Beverlo, Tchalou B, Waremme et Chaumont.

Un étage plus bas, en 3C, Ciney rencontrera Bruxelles Est, Nivelles, Limal/Ottignies B, Lubbeek-Leuven, Charleroi, Nalinnes, Chaumont B, Lennik et Haasrode-Leuven B.

Nos deux représentants chez les messieurs, Namur et Floreffe, n’auront pas la possibilité de s’affronter en derby. Les Namurois sont versés en 3A, avec Athus-Messancy, Herstal, Riemst, Genk B, Dilsen-Stokkem, Eupen, Welkenraedt, Lommersweiler, Maaseik B, Stabulois et Bouillon. Les promus sambriens sont, eux, repris en 3C, en compagnie de Guibertin C, Bruxelles Est B, Nivelles B, SportaBrussels, Machelen, Chaumont, Walhain, Leefdal-Bertem, Baudour, Kapelle-Op-Den-Bos et Haasrode-Leuven B.