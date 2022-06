Sart reçoit ses amis nordistes

Ce samedi, les Sartois offrent l’hospitalité à Maubeuge, qui compte le même nombre de points, soit 12 unités. "Pour moi, c’est la plus belle équipe, lance Jérémy De Martin. Ils alignent de très bons jeunes, qui s’illustrent sur le rectangle. De plus, on s’entend bien. Cette équipe n’hésite pas à repasser par notre local lorsqu’elle joue dans la région. Sur notre ballodrome, on va tout faire pour préserver notre brevet d’invincibilité. Sébastien Bonnivers, qui vient d’être papa d’une petite Odile, pourrait manquer la lutte."