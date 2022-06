Les Ladies offrent déjà un titre à Andenne

"On a commencé par donner des petites séances à quelques gamins, en 2020, quand les procédures liées au confinement le permettaient. Mais ce n’est qu’en septembre 2021 qu’on a pu réellement se lancer, avec cette équipe de Ladies , confie Frédéric Pokorny, entraîneur et président du club. Au départ, ce sont effectivement trois anciennes filles de Namur, qui ne jouaient plus, qui m’ont contacté. On s’est rencontrés en mai et on a décidé de mettre cette équipe en place. C’était dur, car elles ont fait leur premier entraînement en août et leur entrée en championnat quelques semaines plus tard. Cela avait débouché sur nul, je pense. Elles se sont pris au jeu et ont trouvé cela agréable. D’autres ont rejoint le groupe, qui a compté jusqu’à douze ou treize filles à un moment, pour terminer à dix, dont quatre plus aguerries. Elles ont formé une bande de copines très solidaires, créant un bon état d’esprit. Ce fut plus compliqué en salle, car c’est plus technique. Là, elles avaient terminé à mi-classement.Ce titre est très gratifiant. Et on est décidés à aller tenter notre chance en D2."

60 membres en un an

Le club a pris son envol sur le terrain de l’Andenne Arena. "Ce n’est pas vraiment une surface idéale pour la pratique du hockey, dont la spécificité repose avant tout sur le roulement de la balle. Chez nous, les gestes techniques sont donc plus difficiles à effectuer. Mais on est déjà très contents de pouvoir disposer d’un terrain et de la bonne collaboration nouée avec la régie sportive communale. La Ville, qui souhaitait accueillir un club de hockey, nous aide beaucoup" , ajoute l’ex-directeur sportif du Hockey Namur, qui s’est penché sur le berceau de ce nouveau né en compagnie de Patrick Van Den Berghe. "Un comité se met peu à peu en place et des parents s’investissent. En un an, on a rassemblé soixante membres. Et, si on avait une vraie surface de hockey, on en compterait le double, car plusieurs anciens joueurs de Huy ou de Liège étaient demandeurs, mais ont renoncé en voyant qu’on n’avait pas un “vrai” terrain."

Cela n’a pas empêché l’Andenne Hockey Club de développer d’autres équipes. "On aligne une formation mixte en DH Master, avec Hoegaarden. Elle évolue là-bas. On a également un team en Gentleman, qui officiera en régional, comme nos Ladies. Et une équipe mixte en U14, qui a disputé la deuxième partie de la saison en LFH3. Aucun de ces jeunes n’avait joué auparavant. La volonté de tous, clubs comme Fédération, est évidemment d’attirer de nouveaux membres." Et peut-être de futurs champions, comme les Ladies.