Deux duels au sommet pour Warnant

En nationale 2, St-Servais aura à cœur de confirmer la victoire signée à Brussegem. Les Namurois se déplaceront à Ninove, avant de recevoir Sirault, qui respire la grande forme.

Planois, qui se déplace à Biévène avant d’accueillir Kastel, qui souffle le chaud et le froid, devra composer sans Vigliucci. "Je jouerai à Biévème où, l’an dernier, j’avais gagné mes deux jeux, confie Claude Roels. Dimanche, on croisera les doigts pour que Benjamin Haubruge puisse s’aligner."

En nationale 3, on devrait y voir plus clair concernant les qualifiés pour la balle du Gouverneur. Deuxième, avec 15 unités, Warnant joue gros avec les venues d’Aisemont, le leader, et de Senzeilles, le troisième. " C’est du costaud, en effet, avoue Ludo Talevski. On aborde ces deux sommets avec trois points d’avance sur le cinquième. Sur les trois dernières luttes, on visera un 4 sur 9. Toujours invaincu, Aisemont se présente comme le grand favori. Sur le rectangle, les Fossois peuvent compter sur un trio de frappe particulièrement redoutable. Chez nous, on est imprévisibles. On est capables de tout. Il nous faudra obligatoirement prendre un point et, pourquoi pas, infliger un premier revers aux Gadis. Quant à Senzeilles, il n’a jamais perdu sur notre ballodrome. Toutefois, pour se rassurer avant la dernière lutte à Mont-Gauthier, on doit engranger deux points."

Avant d’aller à Warnant, Senzeilles recevra St-Marc ce samedi. " On sera privés d’Eddy Charloteaux, confirme Laurent Gobron. C’est un week-end décisif. On ne peut se louper, mais méfions-nous de St-Marc, qui n’a plus rien à perdre et cherche à éviter les play-down."

Clermont, qui vient de signer un 6 sur 6, voudra confirmer face aux deux formations de Pironchamps.