Des initiations ludiques pour les écoliers d’Anhée

Le terrain bleu de street hockey restait ensuite accessible aux curieux de tous les âges, hier en fin de journée, à l’occasion du marché du terroir. "L’idée est aussi de diversifier nos activités par des initiatives sympas, pour montrer que le club est là. L’occasion était belle, vu qu’on assurait la tenue du bar du marché. Et l’endroit est idéal. On voit d’ailleurs souvent des passants s’arrêter et s’intéresser à ce que les enfants font.C’était vraiment une belle manière de finir la saison."

Celle-ci continuera toutefois encore un peu pour les U12 du club, qui ont l’occasion d’aller s’entraîner sur le terrain de l’Adeps à Jambes, les mercredis de 17 à 18h30, depuis le 25 mai dernier. "Cela permet à nos petits hérons de taper un peu la balle, avant de participer au championnat outdoor de la LFH, à 8 contre 8, en septembre, au même endroit. C’est une chouette petite équipe, mais on ne se focalise évidemment pas que sur elle. L’objectif est d’arriver à composer des formations de catégories intermédiaires. Tout le monde est donc le bienvenu" , conclut le gardien de l’équipe seniors.