Une période de transferts relativement calme

Finaliste des derniers play-off, Natoye B a une nouvelle fois rajeuni son effectif. "Les jeunes travaillent bien, c’est une chance pour eux de prendre des minutes en P1", confie Bastien Gilain. Du côté de Ciney , Pierre-Yves Delveaux a voulu que son groupe soit plus expérimenté et a donc transféré le Beezois Baerts et les Temploutois Lambert, Henin et Claisse. Si on parle avant tout de confirmation à Erpent , du côté de Fraire , Nicolas Demande a souhaité doubler tous les postes pour viser les play-off. Au Mosa , le groupe a évolué avec notamment l’arrivée massive de joueurs expérimentés de Temploux.