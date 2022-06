Malonne visera mieux, une première pour Marche

Échouant aux portes des play-off, Faulx et Belgrade espèrent les accrocher avec un beau parcours en coupe de province. "L’objectif est de faire mieux que la saison passée avec une 5e place et une finale de coupe" , annonce Alain Alexis qui pourra compter sur le renfort des trois sœurs Du Four et d’Hélène Depouhon. Chez les Vertes , deux arrêts (Allert et Boderi) et un départ (Hamblemme) où le même groupe reste en place toujours dirigé par Dominique Mauroy. Et attention à Malonne, invaincu sur le deuxième tour au championnat qui enregistre notamment les arrivées de Robinet et Bloquiau en provenance d’Ohey. Du côté de La Plante, la stabilité est de mise avec Antonin Gilet toujours à la barre.