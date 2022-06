Les P2 privilégient continuité et renforts

Un doute pas du tout présent dans les autres clubs comme Natoye et Profondeville qui poursuivent avec respectivement Amory Cleymans et Laurent Costantiello à la barre. À souligner du côté des Sharks , l’arrivée d’un certain Jérôme Mouchart. Pour Andenne qui bénéficiera de deux équipes, les Oursons ont fait le choix d’aligner un groupe exclusivement jeunes avec Yannik Roncali et un groupe plus expérimenté avec le duo Goffin-Fantin pour "driver" cette bande d’amis.

Fernelmont compte sur Olivier Browet pour prendre le relais de Cédric Antoine au coaching. Du côté de Temploux, comme prévu, Mathieu Stoquart reprend son rôle de joueur et les Aviateurs , qui gardent sensiblement le même noyau, comptent sur les conseils avisés de Jérôme Basone.

La continuité est de mise à Mazy-Spy. Prenant le relais de Jérôme Hecq en fin de saison, Quentin De Leeuw alignera un groupe sans renforts extérieurs. Jérôme Joannes et le Mosa Jambes disposeront d’un large groupe pour sans doute viser le haut de tableau.

Braibant vise clairement le titre

Second du dernier exercice en 2A derrière Mazy/Spy, Braibant salue l’arrivée de Martin Legros (Ohey) et la reprise de la compétition pour Laurent Sevrin. "Le titre est clairement notre objectif" confie le coach Grégory Lemaire.

À Malonne B le coach Jérôme Lefrant compense trois départs (M. Lorent, Fr. Renard et A. Mathy) par trois arrivées (L. Dricot, B. D’Haens et S. Vlaeminck) "Mon souhait est de confirmer la belle troisième place de la saison écoulée" explique J. Lefrant.

Pour sa part Rochefort voit son noyau 2021/2022 renforcé par quelques éléments de son équipe B. Le mentor Lionel Evrard veut faire mieux qu’une cinquième place.

Au Black Star Gembloux c’est une toute nouvelle formation qu’on verra à l’œuvre. Le but était de rajeunir l’équipe. "Chaque match sera joué pour le gagner mais surtout pour faire évoluer le groupe", explique le nouveau coach Jérôme Hecq.

Du côté de Profondeville C, Kevin Cassart aura comme mission de permettre aux jeunes U18 du club de progresser. Dès lors, pas d’objectif démesuré.

Pour Faulx, qui a connu une édition 2021-2022 pas toujours très sereine, l’arrivée à la tête de l’équipe de Luc Verkest devrait permettre de faire mieux qu’une dixième place.

Après une saison honorable (6e) sous les ordres de Gilles Vanoverschelde, Andenne C sera coaché par une paire "coaches-joueurs", Laurent Goffin et Mathieu Fantin. "Pas d’objectif précis, prendre du plaisir et pourquoi pas viser un Top 5" confie le premier cité.

À l’issue d’un exercice difficile avec un maintien assuré en fin de championnat, Ciney C sera toujours placé sous la direction d’Éric Vancoillie. Ici aussi peu de changement dans l’effectif. "L’objectif est de travailler sur la régularité des résultats de l’équipe. Certains joueurs seront appelés à jouer également avec la P1" confie ce dernier.

Les noyaux

ANDENNE C

Coaches: Laurent Goffin et Mathieu Fantin.

Noyau: Arnaud Bourguignon, Maximilien Badot, Thomas Badot, Mathieu Fantin, Pierre Baudelet, Laurent Goffin, Pierre Tellier, Simon Legros, David Legros, Julien Higuet, Jason Agitoma.

BRAIBANT

Coach: Grégory Lemaire.

Noyau: Martin Legros, Thomas Abraham, Joffrey Chalon, Sébastien Hautot, Rémy Hastir, Kevin Henin, Mattieu Libotte, Esteban Henin, Corentin Brouir, Germain Georges, Antoine Limage, Jordan Bricmont, Laurent Sevrin, Sébastien Delory, Julien Bastien.

CINEY C

Coach: Eric Vancoillie.

Noyau: Rodrigue Vancoillie, Félix Bourgeois, Romain Bourgeois, Loucas Baudouin, Harold Talmasse, Evan Philippe, Sébastian Marcin, Léopold, Lefèbvre, Florian Legat, Thomas Rosoux, Dorian Godfrine, Gauthier Guerry.

EGHEZEE A

Coach: Luc Salmon.

Noyau: Nicolas Renard, Jérémy Defrère, Adrien Courtoy, Loïc Delvaux, Augustin Rommelaere, Charles Jacob, Jérémy Fizaine, Hadrien Frankart, Christophe Copine, Joël Lor, Laurent Mahy, Marian Tournay, Lionel Albrecq, Yannick Delvaux.

Faulx

Coach: Luc Verkest.

Noyau: Maxime Eperjessy, Fabrice Dansart, Jonathan Jandrain, Jean-Pierre Verlaine, Vincent Mignolet, Kevin Rotilde, Clément Vranckx, Tanguy Scaillet, Johan Gillain, Romain Pfennings, Mathieu Colignon, Théophile Thiry, Geoffray Dormal .

BS GEMBLOUX

Coach: Jérôme Hecq.

Noyau: Maximilien Bommers, Maxime Barbiaux, Julien Carp, Pierre Godart, Bastien Hecq, Jérémy Duchene, Anton Libois, Maxime Libois, Medhi Albert, Loup Winand, Tom Winand, Dorian Colaianni, Romain Polesello, Adrien Ronchi, Quentin Sacré.

MALONNE B

Coach: Jérôme Lefrant.

Noyau: Rémi D’Haens, Grégoire Lepoutre, Bastien Feuillen, Florent Robinet, Tom Hubin, Cédric Guissard, Pierre Rouaux, Maxime Demoulin, Arthur Meirlaen, Loïc Dricot, Bastien D’Haens, Sébastien Vlaeminck, Thomas Haubrugge.

PROFONDEVILLE C

Coach: Kevin Cassart.

Noyau: Matis Desmedt, Noé Lessire, Alric Buffet, Alban Chambon, Dorian Toupet, Arnaud Guens, Anton Dessy, Pierre Tonnemans, Pierre Apionzi, Thomas Carpiaux, Jolan Dandois, François Brabants, Sébastien Molle, Benjamin Williame.

ROCHEFORT

Coach: Lionel Evrard.

Noyau: Marceau Dubois, Antonin Colot, Max Lejeune, Eduardo Coletta, Olivier Leblanc, Bastien Libotte, Vincent Legrand, Morgan Reginster, Arthur Zabus, Bastien Kurz, Maximilien Buset, Vincent Paquet.

EGHEZÉE B

Coach: Karim Labidi

Noyau: Aymeric Legros, Roman Dillen, Adrien Guillaume, Edouard Piette, Edouard Motte, Alexandre Pigeon, Jordhan Jacob, Valentin Moers, Arthur Lemmens, Théo Lemmens, François Lepage, Nathan Collin, Armand Minette.

LOYERS

Coach: Quentin Pinsart.

Noyau: non communiqué.

MOSA JAMBES

Coach: Jérôme Joannes

Noyau: Antoine Baudouin, Arnaud Collart, Bastien Dupuis, Florian Martin, Jérôme Joannes, Jérôme Lecocq, Lucas Martin, Maxime Lhommel, Nicolas Urgu, Nicolas Vaniglia, Olivier Quairia, Rémy Cavillot, Rodolphe Valle-Sanz, Quentin Granville, Thibaut Drioul.

GIVET-DOISCHE

Coach: non communiqué.

Noyau: pas encore déterminé.

CERFONTAINE

Coach: Eddy Bertrand

Noyau: Cédric Bertrand, Cyril Bertrand, Louis De Jaeghere, Erwan Lasselin, Jordy Vandroogenboeck, Martial Vaisière, Jeff Cleris, Nathanaël Gilles, Antoine Dardenne, Louis Nizet, Elliot Thirion + U18.

MAZY-SPY B

Coach: Quentin De Leeuw

Noyau: Jimy Brachotte, Hugo Chanet, Maxime De Leeuw, Valentin Debacq, Thomas Donville, Antoine Maucourant, Clément Nieus, Martin Piccicuto, Amaury Sabbe, Lilian Sabbe, Théo Stamatopoulos, Julien Vanackere, Antonin Wathelet, Sylvain Willocx.

PROFONDEVILLE D

Coach: Christophe Costantiello

Noyau: Marc Clause, Cédric Delire, Théo Detrembleur, Valentin Gobinet, Romain Henquet, Pierre Mineur, Thomas Pierre, François Opsomer, Quentin Roothoofdt, Audric Vanderputten, Maxence Vercruyssen, Thomas Waeyaert, Damien Demunck, Jordan Mouchart.

NATOYE

Coach: Amory Cleymans

Noyau: Arno Haidon, Victor Crevits, Adrien Melchior, Nathan Melchior, Tom Eloy, Lucas Fadeux, Benjamin Ferrard, Felix Dubit, Adrien Davin, Victor Fernemont + U21 Régionaux.

TEMPLOUX

Coach: J érôme Basone

Noyau: Vincent Balthazar, François Burton, Guillaume Frankart, Sylvain Ghyselen, Thomas Leclercq, Colin Lhoest, Florian Lhoest, Jérémy Marchal, Quentin Marlier, Quentin Piret, Emeric Soupart, Mathieu Stoquart, David Sapin.

FERNELMONT

Coach: Olivier Browet

Noyau: Cédric Antoine, William Arnold, François Brassinne, Louis Caverenne, Jean Deborsu, Julien Delpire, Sylvain Gérard, Tristan Herrezeel, Amedeo Joly, Xavier Plumier, Corentin Pochet, Aurélien Standaert, Leo Vande Putte.