Les P2 privilégient continuité et renforts

Un doute pas du tout présent dans les autres clubs comme Natoye et Profondeville qui poursuivent avec respectivement Amory Cleymans et Laurent Costantiello à la barre. À souligner du côté des Sharks , l’arrivée d’un certain Jérôme Mouchart. Pour Andenne qui bénéficiera de deux équipes, les Oursons ont fait le choix d’aligner un groupe exclusivement jeunes avec Yannik Roncali et un groupe plus expérimenté avec le duo Goffin-Fantin pour "driver" cette bande d’amis.

Fernelmont compte sur Olivier Browet pour prendre le relais de Cédric Antoine au coaching. Du côté de Temploux, comme prévu, Mathieu Stoquart reprend son rôle de joueur et les Aviateurs , qui gardent sensiblement le même noyau, comptent sur les conseils avisés de Jérôme Basone.

La continuité est de mise à Mazy-Spy. Prenant le relais de Jérôme Hecq en fin de saison, Quentin De Leeuw alignera un groupe sans renforts extérieurs. Jérôme Joannes et le Mosa Jambes disposeront d’un large groupe pour sans doute viser le haut de tableau.

Braibant vise clairement le titre

Second du dernier exercice en 2A derrière Mazy/Spy, Braibant salue l’arrivée de Martin Legros (Ohey) et la reprise de la compétition pour Laurent Sevrin. "Le titre est clairement notre objectif" confie le coach Grégory Lemaire.

À Malonne B le coach Jérôme Lefrant compense trois départs (M. Lorent, Fr. Renard et A. Mathy) par trois arrivées (L. Dricot, B. D’Haens et S. Vlaeminck) "Mon souhait est de confirmer la belle troisième place de la saison écoulée" explique J. Lefrant.

Pour sa part Rochefort voit son noyau 2021/2022 renforcé par quelques éléments de son équipe B. Le mentor Lionel Evrard veut faire mieux qu’une cinquième place.

Au Black Star Gembloux c’est une toute nouvelle formation qu’on verra à l’œuvre. Le but était de rajeunir l’équipe. "Chaque match sera joué pour le gagner mais surtout pour faire évoluer le groupe", explique le nouveau coach Jérôme Hecq.

Du côté de Profondeville C, Kevin Cassart aura comme mission de permettre aux jeunes U18 du club de progresser. Dès lors, pas d’objectif démesuré.

Pour Faulx, qui a connu une édition 2021-2022 pas toujours très sereine, l’arrivée à la tête de l’équipe de Luc Verkest devrait permettre de faire mieux qu’une dixième place.

Après une saison honorable (6e) sous les ordres de Gilles Vanoverschelde, Andenne C sera coaché par une paire "coaches-joueurs", Laurent Goffin et Mathieu Fantin. "Pas d’objectif précis, prendre du plaisir et pourquoi pas viser un Top 5" confie le premier cité.

À l’issue d’un exercice difficile avec un maintien assuré en fin de championnat, Ciney C sera toujours placé sous la direction d’Éric Vancoillie. Ici aussi peu de changement dans l’effectif. "L’objectif est de travailler sur la régularité des résultats de l’équipe. Certains joueurs seront appelés à jouer également avec la P1" confie ce dernier.