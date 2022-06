Gabin Laurent: «La route, j’adore ça!»

Et il a directement accroché. "Depuis, je suis un peu devenu fou de la route, j’adore ça" , ajoute, dans un sourire, le jeune coureur namurois. Ce goût de plus en plus prononcé pour cette discipline est aussi accentué par sa progression dans les pelotons. "Je me surprends un peu cette année . La saison dernière, quand j’ai commencé sur la route, je ne terminais pas mes courses. Mais en 2022, je parviens à me classer." Il a, par exemple, terminé onzième du récent Championnat de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles, à Escanaffles, où il y avait une bonne septantaine d’engagés. " Je suis sorti dans un groupe de contre, à dix kilomètres de l’arrivée , détaille Gabin Laurent. Nous sommes arrivés pour la huitième place."

Dimanche, il était au Championnat de Belgique, où il s’est classé 67e. " Cette année, comme résultats, je retiens ma 30eplace à l’interclubs de Korbeek-Lo, sur une manche de la Coupe de Belgique, où nous étions 150. J’avais aussi terminé à cette place à Vollezelle, où il y avait également de nombreux engagés. J’avais aussi été satisfait de terminer Liège-Bastogne-Liège dans le peloton."

Il fera un autre interclubs ce week-end, à Bonheiden, sur une autre manche de la Coupe de Belgique. Avec l’intention de continuer sur sa bonne lancée. " Le lendemain, je disputerai le Championnat provincial à Blaimont, sur un parcours annoncé usant , ajoute-t-il. Cela peut me convenir, car mon profil est plutôt celui d’un grimpeur, d’un puncheur. Mais je suis aussi très motivé par le rendez-vous de Bonheiden." Quels seront ses objectifs pour la suite de la saison? "J’ai envie de continuer à bien finir sur les belles courses . J’ai aussi envie de performer sur une course en France à laquelle nous participerons, la Ronde des Vallées. " Au niveau international, puisque cette épreuve est reprise dans le calendrier UCI des juniors. "J’aime vraiment bien les courses sur route. Ces épreuves sont bien plus longues que celles de VTT. En mountain-bike, c’est à bloc tout le temps. Sur la route, il faut être constamment concentré, mais c’est aussi plus tactique."