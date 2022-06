Deux Dinantais en finale

Les championnats du monde de descente de rivière ont lieu ce week-end en France, à Treignac, sur la Vézère. Les Dinantais Lauranne Sinnesael et Léo Montulet étaient engagés vendredi dans les qualifications du sprint. La championne de Belgique a terminé 12e de la première série et 9e de la seconde, tandis que Léo Montulet (dont ce n’est pas la spécialité) finissait respectivement 19e et 6e. Si les cinq premiers sont qualifiés en première manche, dix places supplémentaires sont accordées en deuxième manche. lls se qualifient donc tous les deux pour les finales du sprint qui ont lieu ce samedi. La course classique (épreuve longue distance) individuelle ou par équipes a lieu ce dimanche. M.S.